Juventus-Paris 1-2: Bianconeri battuti ma in UEFA Europa League

La Juventus, già eliminata, incassa la quinta sconfitta in sei partite di UEFA Champions League, ma potrà comunque continuare la sua avventura europea in UEFA Europa League. A Torino i Bianconeri si inchinano 2-1 al Paris Saint-Germain, che deve comunque accontentarsi del secondo posto nel Gruppo H malgrado i gol di Kylian Mbappé e Nuno Mendes, che vanificano il momentaneo pareggio di Leonardo Bonucci.

Massimiliano Allegri ha gli uomini contati e schiera un 3-5-1-1 con Federico Gatti, Bonucci e Alex Sandro in difesa, Nicolò Fagioli a centrocampo con Manuel Locatelli e Adrien Rabiot e Fabio Miretti a sostegno di Arkadiusz Milik in attacco. Sulle corsie esterne Juan Cuadrado e Filip Kostić. In panchina torna Federico Chiesa.

La Juve parte forte e pressa alto con coraggio. Locatelli sfiora il palo con una bordata da fuori. All'improvviso, però, si accende Mbappé. L'attaccante salta Gatti con un tunnel ed evita l'intervento in scivolata di Locatelli prima di disegnare uno splendido destro a giro che tocca il palo alla sinistra di Szczęsny e si insacca.

Locatelli ci prova ancora da fuori ma ancora una volta sfiora solo il palo. Stessa sorte per il tiro di Cuadrado poco dopo. Manca il bersaglio anche Miretti, lui da ottima posizione dopo l'ottimo lavoro di Rabiot a sinistra. A metterla dentro ci pensa così Bonucci da due passi su sponda aerea di Cuadrado, a sua volta imbeccato da Locatelli.

Mbappè scocca il tiro che porta avanti il Paris AFP via Getty Images

In apertura di ripresa la Juve si rende pericolosa con i cross di Milik e Cuadrado. Dall'altra parte Szczęsny sventa su Mbappè, sempre una minaccia quando parte in velocità. L'attaccante sa farsi valere anche come assist-man. Suo il passaggio per il nuovo entrato Nuno Mendes che cambia marcia e fredda Szczęsny con un perfetto diagonale.



La Juventus fa festa per il ritorno di Federico Chiesa, che prende il posto di Miretti per il quarto d'ora finale e ritrova il campo dopo quasi dieci mesi di assenza. L'acuto è di Locatelli, ma il pareggio sottomisura dell'azzurro è annullato per fuorigioco dello stesso ex Sassuolo. Finisce 2-1 per il PSG, i Bianconeri e Allegri ringraziano il Benfica che sbanca di autorità il campo del Maccabi Haifa e vince il girone: sarà UEFA Europa League.