Inizia la vendita dei biglietti per la Finalissima femminile tra Inghilterra e Brasile a Wembley

I biglietti per la prima edizione assoluta della Finalissima femminile UEFA-CONMEBOL saranno in vendita su wembleystadium.com/tickets da lunedì 31 ottobre alle 11:00 CET (10:00 GMT). I tifosi sono invitati ad acquistare i biglietti con buon anticipo perché si prevede un tutto esaurito in un altro appuntamento clou per il calcio femminile.

La partita vedrà opposte l'Inghilterra, vincitrice di UEFA Women's EURO 2022, e il Brasile, vincitore della Copa América Femenina CONMEBOL, giovedì 6 aprile 2023 alle 19:45 ora locale (20:45 CET) nel leggendario stadio di Wembley. Entrambe le squadre avranno la possibilità di alzare un altro trofeo prima della Coppa del Mondo FIFA, in programma qualche mese dopo in Australia e Nuova Zelanda.

La partita rientra nell'ambito della partnership di lunga data tra UEFA e CONMEBOL e dà seguito alla Finalissima maschile tra l'Italia (vincitrice di UEFA EURO 2020) e l'Argentina (vincitrice della Copa América CONMEBOL) giocata a Wembley davanti a un tutto esaurito a giugno 2022, oltre che alla Finalissima giovanile e di futsal.

Acquista i biglietti

La capienza dello stadio di Wembley per la partita sarà di 89.000 spettatori, con biglietti venduti in base all'ordine di richiesta.

I prezzi dei biglietti partono da sole £7,50 (bambini e ragazzi fino a 16 anni) e £15 per gli adulti: questo significa che una famiglia di quattro persone potrà applaudire le migliori giocatrici del mondo a partire da sole £45. I biglietti per i ragazzi fino a 16 anni hanno un prezzo scontato del 50% in tutte le categorie.

Prezzi dei biglietti:

Categoria 3*: £15

Categoria 2: £30

Categoria 1: £50

Tickets+**: £99

*Compresi i biglietti per spettatori disabili

**Posto a sedere di categoria 1 con accesso alla premium lounge, un drink gratuito e accesso a un bar e servizi di ristorazione a pagamento.

I pacchetti hospitality sono disponibili anche su clubwembley.com/events.