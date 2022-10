Guida alla sesta giornata di UEFA Champions League

La fase a gironi 2022/23 di UEFA Champions League si conclude con le 16 e ultime partite che si giocheranno tra martedì e mercoledì.

Vi raccontiamo gli spunti più interessanti dell'ultima tornata di gare.

Prepara la tua squadra Fantasy di UCL!

Martedì 1 novembre

Gruppo A: Liverpool - Napoli, Rangers - Ajax

Gruppo B: Porto - Atlético, Leverkusen - Club Brugge

Gruppo C: Bayern - Inter, Plzeň - Barcelona

Gruppo D: Sporting CP - Frankfurt, Marseille - Tottenham

Mercoledì 2 novembre

Gruppo E: Chelsea - Dinamo Zagreb, AC Milan - Salzburg

Gruppo F: Real Madrid - Celtic, Shakhtar - Leipzig

Gruppo G: Man City - Sevilla, Copenhagen - Dortmund

Gruppo H: Juventus - Paris, Maccabi Haifa - Benfica

Guida alle partite

Bayern e Napoli a caccia della sesta vittoria

Perfect Gruppo stage campaigns

Con cinque vittorie su cinque, Bayern e Napoli sono a una sola vittoria da un'impresa riuscita poche volte nella competizione: chiudere a punteggio pieno. Solo dieci volte è riuscita questa impresa in passato, col Bayern che ce l'ha fatta due volte e che potrebbe diventare il primo club a chiudere per tre volte a punteggio pieno in caso di vittoria martedì contro l'Inter. Il Napoli di Luciano Spalletti invece potrebbe diventare il primo club italiano a riuscirci dopo l'AC Milan nel 1992/93.

Dall'altro lato, Rangers e il Plzeň hanno solo un'altra possibilità di andare avanti nei gruppi A e C rispettivamente. Il Copenaghen ha due punti, ma è ancora a secco di gol, e questo potrebbe convincere i fantallenatori ad affidarsi ai difensori del Dortmund per la propria squadra Fantasy.

Tutto ancora da decidere nel Gruppo D

Highlights: Tottenham - Marseille 2-0 

La sesta giornata deve ancora emettere la maggior parte dei verdetti, ma è nel Gruppo D che regna l'equilibrio più degli altri gironi. Tottenham, Sporting CP, Frankfurt e Marsiglia possono ancora finire in testa girone o mancare la qualificazione agli ottavi, ma di fatto solo gli Spurs sono matematicamente tra le prime tre posizioni e quindi certi almeno della qualificazione in UEFA Europa League. La squadra di Antonio Conte volerà nel sud della Francia con la certezza che basterebbe un solo punto per qualificarsi sebbene la vittoria garantirebbe loro il primo posto. La formazione inglese tuttavia non ha mai vinto nei sei precedenti oltremanica (P4 S2). Allo Sporting, invece, basta una vittoria in casa del Frankfurt per avanzare.

Anche nei gruppi A, B, F e H il primo posto, che vale la qualificazione diretta al sorteggio degli ottavi di finale, è ancora da decidere.

Mbappé, Salah, Haaland e Lewandowski a caccia di gol per la classifica marcatori

Mbappé's Paris perfection

La parte alta della classifica marcatori di questa edizione è un testa a testa continuo tra i migliori attaccanti europei. Attualmente Kylian Mbappé e Mohamed Salah dominano la classifica con sei gol a testa, ma Robert Lewandowski ed Erling Haaland seguono a ruota con un gol in meno. Tra i sei a quota quattro invece spicca il sei volte capocannoniere della competizione, Lionel Messi.

La sesta giornata sarà l'ultima occasione per Lewandowski di segnare in questa edizione, ma considerando la tripletta realizzata contro il Plzeň nella prima giornata, la speranza è di lasciare questa edizione come capocannoniere davanti al proprio pubblico. Anche Haaland e Mbappé sono andati a segno due volte nella prima giornata contro lo stesso avversario che affronteranno al ritorno.

Altri spunti

• Il sorteggio degli ottavi di finale si terrà a Nyon presso la Casa del Calcio Europeo, lunedì 7 novembre alle 12:00 CET. Per tutti i dettagli consulta questa pagina.

• Con i Mondiali di calcio che si svolgeranno a novembre e dicembre e la consueta pausa dalle competizioni europee prevista per gennaio, la Champions League si fermerà per tre mesi e mezzo dopo la sesta giornata. La fase a eliminazione diretta inizierà martedì 14 febbraio.

• Certo, è un'impresa ardua da realizzare in questa stagione, ma Lionel Messi si trova ora a soli 11 gol da Cristiano Ronaldo nella corsa alla classifica marcatori di tutti i tempi della Champions League. Impresa impossibile... o no?