Riepilogo e highlights Europa Conference League: Fiorentina, Sivasspor, AZ e Dnipro-1 qualificate

Altre quattro squadre conquistano un piazzamento matematico fra le prime due nella fase a gironi di UEFA Europa Conference League 2022/23.

UEFA.com riepiloga la quinta giornata.

Chi è qualificato alla fase a eliminazione diretta? Matematicamente tra le prime due: İstanbul Başakşehir, Fiorentina, Djurgården*, Villarreal*, West Ham*, AZ Alkmaar, Dnipro-1, Sivasspor. * Le prime classificate nei gironi accedono agli ottavi di finale

** Le seconde classificate accedono agli spareggi per la fase a eliminazione diretta

Highlights: West Ham 2-1 Anderlecht

Il West Ham blinda il primo posto nel Gruppo B e il passaggio agli ottavi con una comoda vittoria sul Silkeborg. Manuel Lanzini trasforma un rigore a metà del primo tempo dopo un fallo in area su Michail Antonio a opera del portiere Nicolai Larsen. I danesi rischiano di subire altri gol, ma perdono con il minimo scarto e rimandano il discorso qualificazione a giovedì prossimo: con un pareggio in casa contro l'Anderlecht saranno matematicamente secondi.

Highlights: Fiorentina 2-1 İstanbul Başakşehir

Con una doppietta di Luka Jović, la Fiorentina vince in rimonta e conquista un posto tra le prime due nel Gruppo A. La bella finalizzazione di Danijel Aleksić porta gli ospiti in vantaggio, ma Jović sfrutta un cross basso di Christian Kouamé e riporta il risultato in parità prima dell'intervallo. L'attaccante serbo dà la svolta alla gara con un potente colpo di testa dopo una respinta del portiere Muhammed Şengezer su un tiro di Kouamé.

Highlights: Ballkani 0-1 Slavia Praha

Ondřej Lingr segna il gol della vittoria dello Slavia Praha, che si prepara a concludere l'intrigante Gruppo G sul filo del rasoio. Il colpo di testa in tuffo di Lingr a 14' dalla fine dopo una mancata respinta della squadra di casa su calcio d'angolo finisce in rete nonostante il tentativo di Bajram Jashanica. I padroni di casa escono così di scena. Dopo la vittoria del Sivasspor sul Cluj, c'è la possibilità che tre squadre concludano il girone in parità con 10 punti.

Il meglio delle altre partite

• Per maltempo, la partita tra Slovácko e Colonia è stata sospesa sullo 0-0. Le due squadre si sono affrontate venerdì alle 13:00 CET quando la rete di Ondrej Duda all'82' su rigore ha regalato la vittoria al Köln.

• Il Villarreal, vincitore del Gruppo C prima della quinta giornata, perde i primi punti contro l'Hapoel Beer-Sheva, specializzato in pareggi.

• AZ Alkmaar e Dnipro-1 si assicurano i primi due posti nel Gruppo E e si affronteranno la prossima settimana nei Paesi Bassi: chi vince andrà direttamente agli ottavi di finale.

Highlights: Molde - Djurgården 2-3

Tutti i risultati della quinta giornata

Gruppo A: Fiorentina - İstanbul Başakşehir 2-1, Hearts - RFS 2-1

Gruppo B: Anderlecht - FCSB 2-2, West Ham - Silkeborg 1-0

Gruppo C: Villarreal - H. Beer-Sheva 2-2, Austria Wien - Lech 1-1

Gruppo D: Slovácko - Köln rinviata, Nice - Partizan 2-1

Gruppo E: Vaduz - AZ Alkmaar 1-2, Dnipro-1 - Apollon Limassol 1-0

Gruppo F: Molde - Djurgården 2-3, Shamrock Rovers - Gent 1-1

Gruppo G: Ballkani - Slavia Praha 0-1, Sivasspor - CFR Cluj 3-0

Gruppo H: Basel - Žalgiris 2-2, Slovan Bratislava - Pyunik 2-1

Tutte le partite della sesta giornata (3 novembre)

Gruppo A: RFS - Fiorentina (16:30), İstanbul Başakşehir - Hearts (16:30)

Gruppo B: FCSB - West Ham (21:00), Silkeborg - Anderlecht (21:00)

Gruppo C: Lech - Villarreal (21:00), H. Beer-Sheva - Austria Wien (21:00)

Gruppo D: Partizan - Slovácko (21:00), Köln - Nice (21:00)

Gruppo E: Apollon Limassol - Vaduz (18:45), AZ Alkmaar - Dnipro-1 (18:45)

Gruppo F: Djurgården - Shamrock Rovers (18:45), Gent - Molde (18:45)

Gruppo G: Slavia Praha - Sivasspor (18:45), CFR Cluj - Ballkani (18:45)

Gruppo H: Žalgiris - Slovan Bratislava (18:45), Pyunik - Basel (18:45)