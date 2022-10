HJK-Roma 1-2: i Giallorossi espugnano Helsinki

Nella quinta giornata del Gruppo C di UEFA Europa League, la Roma vince di misura, superando 2-1 l’HJK Helsinki. Grazie a questi tre punti, i Giallorossi agganciano a quota 7 il Ludogorets, contro cui si giocheranno il secondo posto nell’ultimo turno.

Avvio di personalità dei padroni di casa, subito pericolosi sugli sviluppi di un corner: colpo di testa di Arttu Hoskonen e ottima parata di Rui Patrício, bravo a preservare lo 0-0. Sempre su calcio d’angolo la reazione della Roma, a un passo dal vantaggio con Bryan Cristante, fermato dalla traversa.

La partita si accende e diventa improvvisamente frizzante: una grande iniziativa personale di Tammy Abraham costringe Conor Hazard a un intervento non semplice. Al secondo tentativo, però, l’attaccante inglese sblocca il punteggio: splendida punizione di Lorenzo Pellegrini e stacco vincente del numero 9, che, al 41’, sigla l’1-0 giallorosso.



A inizio ripresa la partita torna in equilibrio: Perparim Hetemaj trafigge Rui Patrício e, al 54’, ristabilisce la parità. La Roma, però, trova la forza di reagire e al 62’ mette di nuovo la freccia, favorita dall’autogol di Hoskonen.

L'arbitro Tiago Martins analizza al VAR e decide di annullare il gol del possibile pareggio dell'HJK Helsinki contro la Roma Lehtikuva/AFP via Getty Images

L’Helsinki non demorde e crea apprensione alla formazione ospite. Trovando anche il gol del pareggio, annullato dopo il check del VAR. La Roma, però, pur con qualche brivido di troppo, riesce a portare a casa il successo (sfiorando anche il 3-1 nel finale) e resta in corsa per la qualificazione.



Sarà decisiva per il secondo posto la sfida contro il Ludogorets, che chiuderà la fase a gironi: i Giallorossi, vista la sconfitta in Bulgaria, sarà costretta a vincere.