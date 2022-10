Le partite di mercoledì: ﻿la Roma vince in rimonta, il Chelsea fa cappotto, pari tra Madrid e Paris

La Roma vince 4-3 sul campo del St. Pölten, mentre il Chelsea travolge il Vllaznia 8-0 e il Paris non va oltre il pari a Madrid.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di mercoledì.

Risultati



Gruppo A

Highlights: Chelsea - Vllaznia 8-0

Kerr stabilisce un primato in Women's Champions League segnando quattro gol in una vittoria dominante del Chelsea, che prende il volo nel girone con due punti di vantaggio. L'attaccante firma una doppietta nei primi 45 minuti, prima su passaggio di Harder e poi su un cross dell'ottima Guro Reiten.

Reiten serve prontamente Harder un minuto dopo per il terzo gol, poi Kerr se ne vede annullare uno per fuorigioco prima dell'intervallo. Kerr fa tris con un colpo di testa su calcio d'angolo di Reiten, poi diventa la prima giocatrice a segnare quattro gol in una partita del girone di Champions League approfittando di un traversone di Reiten: per la norvegese è il quarto assist alla 100ª presenza con le Blues.

Quindi, un angolo di Reiten viene deviato verso la porta da Beth England e nonostante la parata di Kaylin Williams-Mosier, Harder ribadisce in rete per il 6-0. Il settimo gol arriva con un colpo di testa di Kateřina Svitková, mentre Harder completa la sua tripletta nel finale.

Highlights: Real Madrid - Paris 0-0

Il Paris, che nella scorsa edizione aveva superato la fase a gironi con sei partite vinte, 25 gol segnati e zero subiti, rimane a secco di vittorie nel Gruppo A dopo uno 0-0 a Madrid. La squadra francese, però, si rende pericolosa con un tiro di Lieke Martens che scheggia la traversa.

Il Paris inizia bene entrambi i tempi e si procura un'altra occasione con Kadidiatou Diani, che viene neutralizzata da Misa Rodríguez. Il Real Madrid – reduce da una vittoria – fa comunque la sua parte, soprattutto con Caroline Weir. L'occasione migliore per le padrone di casa è un palo colpito da Esther González, mentre Claudia Zornoza conclude a lato nel finale.

23 novembre: Paris Saint-Germain - Vllaznia, Chelsea - Real Madrid

Gruppo B

Highlights: St. Pölten - Roma 3-4

La Roma recupera due gol di svantaggio e centra la seconda vittoria in due partite del Gruppo B. Il rigore di Jasmin Eder e il gol di Rita Schumacher danno grandi speranze alle campionesse d'Austria, ma le giallorosse hanno altre idee.

La partita cambia volto negli ultimi 15 minuti, quando Elena Linari accorcia. Non passa molto tempo e Valentina Giacinti insacca dopo un rigore parato da Carina Schlüter ad Andressa Alves. Manuela Giugliano e Paloma Lázaro segnano dalla distanza per le ospiti, poi Mária Mikolajová accorcia a sua volta e accende il finale.

Highlights: Slavia Praha- Wolfsburg 0-2

Vivace fin dall'inizio, il Wolfsburg cerca di portarsi in vantaggio in avvio di gara, con Ewa Pajor che sfiora più volte il gol. All'11', però, è Jule Brand a deviare in rete il cross di Svenja Huth.

Nel tentativo di riprendersi dalla sconfitta alla prima giornata contro la Roma, lo Slavia Praha di Karel Piták riesce a tenere a bada la formazione tedesca fino al 76', ma Pajor concretizza un altro stupendo assist di Huth e permette al Wolfsburg di agguantare la Roma a sei punti.

23 novembre: Slavia Praha - St. Pölten, Roma - Wolfsburg