Le partite di mercoledì: Inter agli ottavi, Napoli ancora a punteggio pieno

Liverpool, Inter e Porto sono altre tre squadre che si assicurano un posto nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, mentre finisce il cammino di Ajax, Barcellona e Atlético de Madrid. Rimane tutto da giocare nel Gruppo D, con quattro squadre separate da due soli punti.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della seconda giornata.

Chi è qualificato agli ottavi? Bayern (GER)*

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)*

Club Brugge (BEL)

Dortmund (GER)

Inter (ITA)

Liverpool (ENG)

Manchester City (ENG)*

Napoli (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Real Madrid (ESP) *Primo posto matematico nel girone

Gruppo A

Con due gol di Giovanni Simeone nei primi 16 minuti, un Napoli ampiamente rimaneggiato spazza via i Rangers e rimane in testa al Gruppo A, conquistando la dodicesima vittoria consecutiva fra tutte le competizioni. Simeone sfugge a Ben Davies e insacca con un rasoterra, poi svetta su un meraviglioso cross di Mário Rui e raddoppia. I Rangers migliorano nella ripresa e sprecano una buona occasione con Alfredo Morelos sul secondo palo, ma nel finale arriva il colpo di testa di Leo Østigård che fissa il punteggio sul 3-0.

01/11: Liverpool - Napoli (21:00), Rangers - Ajax (21:00)

Il Liverpool contiene il forcing iniziale dell'Ajax e vince comodamente, centrando la qualificazione agli ottavi di finale. Steven Berghuis colpisce un palo dopo tre minuti, poi viene fermato anche Dušan Tadić, ma ad andare al riposo in vantaggio è il Liverpool. Il cross d'esterno di Jordan Henderson termina a Mohamed Salah, che segna con gran classe. Poi Darwin Núñez colpisce un palo, ma all'inizio del secondo tempo segna con una dimostrazione di forza e astuzia svettando di testa su calcio d'angolo. Il terzo gol è opera di Harvey Elliott con una conclusione sotto la traversa.

01/11: Liverpool - Napoli (21:00), Rangers - Ajax (21:00)

Gruppo A In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti NAP Napoli Ora in gioco 5 5 0 0 20 4 16 15 LIV Liverpool Ora in gioco 5 4 0 1 15 6 9 12 AJX Ajax Ora in gioco 5 1 0 4 8 15 -7 3 RAN Rangers Ora in gioco 5 0 0 5 1 19 -18 0

Gruppo B

Gli ospiti, battuti 4-0 dal Club Brugge alla seconda giornata, si vendicano con lo stesso risultato. Mehdi Taremi segna due gol e ne propizia uno per Stephen Eustáquio, ma c'è anche spazio per la prima rete in Champions League di Evanilson. Il Porto, dunque, reagisce proprio contro una squadra che aveva ancora la porta inviolata nella fase a gironi. La formazione lusitana è anche in debito con Diogo Costa, che para un rigore a Hans Vanaken con il punteggio sull'1-0; il tiro dal dischetto viene ripetuto per invasione d'area e il portiere si tuffa dall'altro lato per neutralizzare Noa Lang.

01/11: Porto - Atlético (18:45), Leverkusen - Club Brugge (18:45)

Atlético e Leverkusen pareggiano e rimandano la qualificazione in Europa League alla sesta giornata. Con la vittoria in casa del Club Brugge, il Porto si assicura la qualificazione agli ottavi insieme alla squadra belga, mentre Atlético e Leverkusen rimangono in coda staccati di un punto. Moussa Diaby porta gli ospiti in vantaggio al 10' dopo uno scivolone di Antoine Griezmann, ma Yannick Carrasco pareggia subito dopo con un rasoterra dal limite dell'area. Un'altra scivolata di Correa viene punita dal raddoppio di Callum Hudson-Odoi, ma Rodrigo de Paul, entrato nell'intervallo, ripristina la parità. L'Atlético ha bisogno di una vittoria e si vede assegnare un calcio di rigore dal VAR dopo il 90', ma Hradecky para il tiro dal dischetto di Carrasco e Saúl Ñíguez ribatte di testa sulla traversa.

01/11: Porto - Atlético (18:45), Leverkusen - Club Brugge (18:45)

Gruppo C

L'Inter vince con una prestazione sontuosa. Jindřich Staněk ha già compiuto un paio di interventi quando Henrikh Mkhitaryan porta in vantaggio i padroni di casa al 35', e da allora in poi la gara prosegue a senso unico. L'instancabile Federico Dimarco serve sul piatto d'argento la palla per il 2-0 a Edin Džeko, che trova il secondo gol personale a metà della ripresa. Al rientrante Romelu Lukaku non resta che mettere la ciliegina sulla torta.

01/11: Bayern - Inter (21:00), Plzeň - Barcelona (21:00)

Grazie a una netta vittoria a Barcellona, il Bayern München finirà in testa al girone di UEFA Champions League per la quinta stagione consecutiva, mentre i blaugrana sapevano già di andare in UEFA Europa League. Sadio Mané apre le marcature scavalcando Marc-André ter Stegen al 10', poi Eric Maxim Choupo-Moting raddoppia poco dopo la mezz'ora. Benjamin Pavard firma il terzo gol a fine gara grazie al terzo assist di Serge Gnabry.

01/11: Bayern - Inter (21:00), Plzeň - Barcelona (21:00)

Gruppo C In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti BAY Bayern Ora in gioco 5 5 0 0 16 2 14 15 INT Inter Ora in gioco 5 3 1 1 10 5 5 10 BAR Barcelona Ora in gioco 5 1 1 3 8 10 -2 4 PLZ Plzeň Ora in gioco 5 0 0 5 3 20 -17 0

Gruppo D

Le speranze del Tottenham di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta sono appese a un filo dopo il pareggio contro lo Sporting. Marcus Edwards porta gli ospiti in vantaggio a metà del primo tempo, ma gli Spurs rispondono con enfasi dopo l'intervallo e pareggiano con Rodrigo Bentancur a nove minuti dalla fine. La squadra di Antonio Conte si lancia disperatamente a caccia della vittoria e pensa di trovarla al 95', quando segna Harry Kane, ma il VAR annulla per fuorigioco. Per passare il turno, gli Spurs dovranno evitare la sconfitta contro il Marsiglia alla sesta giornata.

01/11: Sporting CP - Frankfurt (21:00), Marseille - Tottenham (21:00)

Il Francoforte mantiene vive le speranze di superare il Gruppo D con una vittoria di misura sul Marsiglia. Daichi Kamada porta la squadra tedesca sulla buona strada con un gol in avvio dopo l'astuta finta di Jesper Lindstrøm, ma Matteo Guendouzi pareggia ben presto. Poco dopo, Randal Kolo Muani ripristina il vantaggio dei padroni di casa, che sopravvivono a un assedio nel secondo tempo e rimandano il discorso qualificazione all'ultima giornata.

01/11: Sporting CP - Frankfurt (21:00), Marseille - Tottenham (21:00)