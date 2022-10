Inter-Viktoria Plzeň 4-0: poker e ottavi per i Nerazzurri

L'Inter stende il Viktoria Plzeň, ottiene la quinta vittoria nelle ultime sei partite ma soprattutto - per la seconda stagione consecutiva - vola agli ottavi di UEFA Champions League. Al Giuseppe Meazza i Nerazzurri travolgono con un perentorio 4-0 i campioni della Repubblica Ceca: il mattatore è Edin Džeko, che firma una doppietta tra il gol del vantaggio realizzato da Henrikh Mkhitaryan e quello ritrovato di Romelu Lukaku, in campo da appena quattro minuti.



Gli ospiti mettono i brividi in avvio alla squadra di Simone Inzaghi, ma il colombiano Jhon Mosquera non riesce a centrare lo specchio della porta difesa ancora una volta da André Onana. Dalla parte opposta tenta la conclusione Lautaro Martínez, ma la mira del "Toro" argentino non è precisa.

L'Inter insiste, Francesco Acerbi spedisce alto prima che Jindřich Staněk, il portiere del Viktoria, si esalti su Federico Dimarco e Mkhitaryan. Al 35' i Nerazzurri sbloccano il risultato: la firma è ancora quella di Mkhitaryan, talento armeno già decisivo al Franchi contro la Fiorentina, che insacca con un preciso colpo di testa sul cross di Alessandro Bastoni.



Highlights: Barcellona-Inter 3-3

E' il gol che apre la partita e scioglie i padroni di casa, che prima dell'intervallo trovano il raddoppio grazie a Džeko, che finalizza un'azione splendida iniziata da Nicolò Barella e rifinita dall'ottimo Dimarco, inesauribile sulla sinistra.

Romelu Lukaku festeggia il suo ritorno al gol con l'Inter nella vittoriosa sfida contro il Viktoria Plzen al Giuseppe Meazza AFP via Getty Images