Cosa guardare alla seconda giornata di UEFA Women's Champions League: giovedì

La fase a gironi della UEFA Women's Champions League 2022/23 prosegue giovedì con la seconda tornata di incontri.

UEFA.com presenta in anteprima tutte le sfide.

Dove guardare le partite: DAZN/YouTube

Reunion a Torino

Le squadre francesi battute in casa dalle londinesi sono state il tema della prima giornata; la stessa sorte è capitata infatti al Lione, che senza le infortunate Ada Hegerberg, Catarina Macario e Griedge Mbock Bathy ha iniziato la difesa del titolo con una sconfitta per 5-1 contro l'Arsenal. È stata la batosta più pesante ricevuta in Europa dall'OL.

Tuttavia, la trasferta allo Juventus Stadium potrebbe essere rivitalizzante perché, proprio a Torino, il Lione ha battuto il Barcellona a maggio e ha conquistato l'ottava Champions League. Le francesi hanno inoltre eliminato la Juventus ai quarti di finale, anche se le bianconere avevano vinto 2-1 in rimonta in casa.

"Abbiamo giocatrici in infermeria per molte settimane, ma c'è una rosa ampia a disposizione", afferma Sonia Bompastor, allenatrice del Lyon. "Dobbiamo acquisire fiducia mentale e fare bene sul campo della Juventus per recuperare in classifica".

Le loro avversarie hanno vinto 2-0 in casa dello Zurigo con due gol negli ultimi 20 minuti. Essendo uscita contro il Lione nelle ultime due stagioni europee, la Juve manderebbe un messaggio forte se riuscisse a tenere dietro di sé le campionesse in carica, soprattutto perché a novembre ci sarà una doppia sfida contro l'Arsenal.

Highlights: Lyon - Arsenal 1-5

Riuscirà il Rosengård a fermare il Barça?

Il Barcellona ha annunciato di voler riconquistare il trofeo perso contro il Lione battendo il Benfica per 9-0 alla prima giornata. Anche se Alexia Putellas è infortunata e Jenni Hermoso è partita per altri lidi, Asisat Oshoala è stata praticamente inarrestabile (due gol), mentre Geyse ha esordito entrando dalla panchina e ha subito firmato una doppietta.

Le prossime avversarie del Rosengård hanno firmato il primo gol della fase a gironi con Loreta Kullashi ma poi sono state battute per 2-1 in casa del Bayern. Tuttavia, hanno dimostrato di non essere una squadra facile e sperano di confermare il loro curriculum a Malmö, essendosi classificate tra le prime otto in sette occasioni con vari format.

Highlights: Bayern - Rosengård 2-1

Quando si giocano le altre partite della fase a gironi di Women's Champions League? Terza giornata: 23/24 novembre

Quarta giornata: 7/8 dicembre

Quinta giornata: 15/16 dicembre

Sesta giornata: 21/22 dicembre

In breve

• Nella gara contro lo Zurigo, l'Arsenal è diventato la seconda squadra dopo il Lione a disputare 100 partite nelle competizioni UEFA per club femminili.

• Il Benfica ha centrato i due risultati più sorprendenti della fase a gironi 2021/22, fermando il Bayern sullo 0-0 e vincendo 2-1 in casa dell'Häcken. Giovedì, le Aquile ospitano nuovamente la formazione tedesca, che vuole riaffermarsi dopo l'umiliazione contro il Barcellona.