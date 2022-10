Ferran Jutglà: dal Barcellona al Bruges e ci guadagno

Originario di Osona, comarca non lontana da Barcellona e famosa per le sue salsicce, Ferran Jutglà ha giocato nelle giovanili dell'Espanyol, Valencia e Barcellona ed è stato ceduto al Club Brugge quest'estate dopo aver collezionato la maggior parte delle presenze da professionista nelle serie minori spagnole.

Finora, la squadra belga è stata la rivelazione della fase a gironi, con 10 punti conquistati contro Leverkusen, Porto e Atlético. Il giocatore ha raccontato a UEFA.com come è diventato un eroe in Belgio.

Dal Barcellona al Club Brugge

Abbiamo fatto una videochiamata con i dirigenti del club. [Il loro rappresentante] mi ha spiegato il progetto e mi ha fatto vedere le loro strutture, che sono bellissime. Sono nuove - le hanno terminate due anni fa - e mi ha detto che qui potevo crescere.

Mi hanno detto che potevo giocare con regolarità e allenarmi bene. Per me è molto importante sentirmi apprezzato. Mi stavano dando responsabilità. Mi è piaciuto molto il progetto e sono venuto qui senza pensarci due volte.

Il primo gol in Champions League su rigore contro il Porto

Hans [Vanaken, il capitano] mi ha chiesto se mi sentissi sicuro e ho detto di sì, quindi me lo ha fatto tirare. Sono stato io a subire il fallo e mi sentivo sicuro, quindi gli ho solo chiesto il permesso.

Prima della partita ho parlato con il nostro addetto stampa e mi ha chiesto se fossi nervoso. Gli ho detto di sì, ma non più del solito perché avevo sognato tanto quel momento; quando [la possibilità di segnare] è diventata realtà, ho pensato: "È quello che volevo, goditela e basta. Fai quello che fai sempre, senza essere nervoso". Se giochi nervoso non sarai mai te stesso.

Quando scendo in campo per una partita di Champions [League], è come se dovessi giocare in campionato o in terza divisione spagnola. In fin dei conti mi preparo allo stesso modo per il campionato e la Champions [League]; scendo in campo per giocare, divertirmi e soprattutto vincere.

La sua esultanza dopo il gol

Ferran Jutglà esulta con il gesto del triangolo BELGA/AFP via Getty Images

Due anni fa ho lavorato con uno psicologo e mi ha detto che dovevo iniziare a esultare in un modo che fosse importante per me, ma non sapevo come. Ci ho pensato per un po' e il triangolo rappresenta casa mia, che ha questa forma. Ho detto: "Sarà un triangolo per la mia famiglia, i miei amici e le persone intorno a me". Le mie esultanze sono sempre dedicate a loro.

Superare le avversità

Tutte le cose che ho vissuto durante la mia carriera, i brutti momenti, i rifiuti ricevuti, mi hanno reso più forte. Ho capito che quando si chiude una porta se ne apre un'altra, ma se vuoi qualcosa sai cosa fare: prenderti cura di te, lavorare sodo, migliorare, allenarti più di tutti, fare sacrifici... Se fai tutto questo e continui a farlo, puoi ottenere tutto quello che vuoi.

Se ti rifiutano, non significa che non sei abbastanza forte. È così che ho deciso di prendere le cose; sono arrivato in Champions League perché ho continuato anche quando sono stato rifiutato e questo ha fatto la differenza.

