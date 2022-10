Prima giornata Women's Champions League: vince la Juventus, crolla il Lyon, Barcellona a valanga contro il Benfica

La Juventus inizia il cammino in Women's Champions League con una vittoria per 2-0 in casa dello Zürich, le campionesse in carica del Lyon crollano sotto i colpi dell'Arsenal, mentre il Barcellona registra una vittoria storica contro il Benfica.

UEFA.com riepiloga le sfide della giornata.

Risultati



Clicca sui risultati per la cronaca della partita e per gli highlights dalla mezzanotte CET.

Gruppo C

L'Arsenal parte forte e va sul 2-0 dopo poco più di 20 minuti e dilaga sul finale contro le campionesse in carica della competizione. Le inglesi passano in vantaggio con Caitlin Foord al 13' e raddoppiano con Frida Maanum dopo dieci minuti. Le padrone di casa poco dopo però accorciano con Melvine Malard ma le ospiti allungano nuovamente allo scadere del primo tempo con Mead.

Nella ripresa il copione non cambia e nel giro di tre minuti le Gunners vanno sul 5-1 con le doppiette personali di Foord e Mead. Il Lyon non aveva mai subito più di tre gol prima di quella che è stata la 124esima partita europea (e la 99esima dell'Arsenal).

Due gol sul finale bastano alla Juventus per iniziare col piede giusto in casa del Zürich. La Juve, arrivata ai quarti nella passata stagione dopo aver cominciato anche in quell'occasione con una vittoria in Svizzera ma in casa del Servette FCCF, domina la gara ma sblocca il risultato solo a 19 minuti dalla fine.

Valentina Cernoia porta in vantaggio le bianconere al 71' con una rasoiata potente ma centrale che passa sotto le gambe di Lourdes Romero. Cernoia viene sostituita poco dopo da Barbara Bonansea che a cinque minuti dalla fine sigla il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Highlights: Zürich 0-2 Juventus

27 ottobre: Juventus - Lyon, Arsenal - Zürich

Gruppo D

La rete di Linda Dallmann completa la rimonta in favore del Bayern contro le campionesse di Svizzera. Le bavaresi partono forte con due chiare occasioni da gol, ma è la formazione ospite a passare in vantaggio dopo 25 minuti con un colpo di testa di Loreta Kullashi.

Il Bayern cerca con insistenza il gol che arriva dopo dieci minuti con un cross dalla trequarti di Carolin Simons che inganna tutti. Poco prima dell'ora di gioco Dallmann realizza la rete che vale i tre punti con un tap-in dopo un colpo di testa di Damnjanovic respinto dal portiere. Da quel momento il Bayern controlla la gara anche se sul finale rischia il pari con una conclusione di Mia Persson che si stampa sulla traversa.

Highlights: Bayern 2-1 Rosengård

Il Barcellona travolge in Benfica con un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e con sette diverse marcatrici. Le spagnole passano in vantaggio dopo un solo minuto di gioco con Patricia Guijarro su assist di Asisat Oshoala e raddoppiano con Aitana Bonmati (14') su assist ancora una volta di Oshoala che trova la gloria personale al 34'.

Nella ripresa le spagnole dilagano segnando ben sei gol contro un Benfica ormai alle corde con Mariona Caldentey, Ana-Maria Crnogorcevic, Geyse Ferreira (doppietta), Clàudia Pina e ancora una volta Oshoala. Per il Barcellona si tratta della vittoria più ampia di sempre in Europa.

27 ottobre: Rosengård - Barcelona, Benfica - Bayern