Fiorentina a valanga, West Ham, Villarreal, İstanbul Başakşehir e Djurgården qualificate

La Fiorentina travolge gli Hearts per 5-1, mentre Villarreal e West Ham restano a punteggio pieno e si qualificano matematicamente insieme a İstanbul Başakşehir e Djurgården.

UEFA.com riepiloga le partite della quarta giornata.

Gli Hammers staccano il biglietto per la fase a eliminazione diretta grazie a due gol nel primo tempo. Saïd Benrahma apre le marcature con una bella punizione, mentre Jarrod Bowen raddoppia subito dopo con una conclusione perentoria. Sebastiano Esposito accorcia su rigore nel finale, ma la squadra belga non riesce a trovare il gol del pareggio.

La Fiorentina compie un passo importante verso la fase a eliminazione diretta con una comoda vittoria sugli Hearts, ma solo dopo un palo colpito da Stephen Humphrys a inizio gara. I viola rispondono con i gol di Luka Jović, Cristiano Biraghi, Nicolás González e Antonín Barák prima dell'intervallo. Humphrys segna nella ripresa, ma un rigore di González mette il punto esclamativo su una grande vittoria interna.

Il subentrato Nicolas Jackson entra dalla panchina e segna nel finale a Vienna, suggellando un piazzamento fra le prime due del sottomarino giallo. L'attaccante conclude in rete dopo un colpo di tacco di José Luis Morales che apre la difesa. Qualche minuto prima, il portiere ospite Pepe Reina aveva neutralizzato Can Keles con una deviazione acrobatica sul fondo.

Il meglio delle altre partite

• Ispirato da una doppietta di Stefano Okaka, l'İstanbul Başakşehir batte l'RFS per 3-0 e si assicura un piazzamento fra le prime due nel Gruppo A, anche grazie alla sconfitta degli Hearts a Firenze. Per la squadra turca si tratta del quarto clean sheet nella fase a gironi.

• Con tre gol in rapida successione prima e dopo l'intervallo, il Djurgården si porta sul 4-0 contro il Gent a Stoccolma. Il risultato finale di 4-2 vale alla squadra svedese la qualificazione matematica.

• L'AZ perde contro l'Apollon con un gol di Valentin Roberge e deve attendere per arrivare almeno secondo nel Gruppo E. La capolista dell'Eredivisie perde solo per la seconda volta in stagione fra tutte le competizioni e per la prima volta dal 4 agosto.

Tutti i risultati della quarta giornata

Gruppo A: İstanbul Başakşehir - RFS 3-0, Fiorentina - Hearts 5-1

Gruppo B: FCSB - Silkeborg 0-5, West Ham - Anderlecht 2-1

Gruppo C: Austria Wien - Villarreal 0-1, H. Beer-Sheva - Lech 1-1

Gruppo D: Partizan - Köln 2-0, Nice - Slovácko 1-2

Gruppo E: Apollon Limassol - AZ Alkmaar 1-0, Vaduz - Dnipro-1

Gruppo F: Djurgården - Gent 4-2, Shamrock Rovers - Molde 0-2

Gruppo G: CFR Cluj - Slavia Praha 2-0, Ballkani - Sivasspor 1-2

Gruppo H: Slovan Bratislava - Basel 3-3, Žalgiris - Pyunik 2-1

Tutte le partite della quinta giornata (27 ottobre)

Gruppo A: Fiorentina - İstanbul Başakşehir (18:45), Hearts - RFS (21:00)

Gruppo B: Anderlecht - FCSB (18:45), West Ham - Silkeborg (21:00)

Gruppo C: Villarreal - H. Beer-Sheva (18:45), Austria Wien - Lech (18:45)

Gruppo D: Slovácko - Köln (18:45), Nice - Partizan (18:45)

Gruppo E: Vaduz - AZ Alkmaar (18:45), Dnipro-1 - Apollon Limassol (21:00)

Gruppo F: Molde - Djurgården (21:00), Shamrock Rovers - Gent (21:00)

Gruppo G: Ballkani - Slavia Praha (21:00), Sivasspor - CFR Cluj (21:00)

Gruppo H: Basel - Žalgiris (21:00), Slovan Bratislava - Pyunik (21:00)