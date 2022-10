Lazio-Sturm Graz 2-2: Biancocelesti raggiunti due volte

La Lazio deve accontentarsi del 2-2 casalingo contro lo Sturm Graz nel Gruppo F di UEFA Europa League, dove tutte le quattro squadre sono appaiate a 5 punti. Allo Stadio Olimpico la formazione di Maurizio Sarri, in dieci per tutta la ripresa per l'espulsione di Manuel Lazzari, va a segno con Ciro Immobile e Pedro Rodríguez, ma una doppietta del teenager William Bøving vanifica le reti biancocelesti e regala agli austriaci il pareggio.

La serata resta comunque speciale per capitan Immobile, che diventa il miglior marcatore della squadra nelle competizioni UEFA con 21 reti, una in più del suo ex allenatore Simone Inzaghi.



La formazione di Sarri cresce con il passare dei minuti e prende il sopravvento della gara. Immobile esalta i riflessi di Jörg Siebenhandl, poi Toma Bašić non riesce a far centro sul tap-in. Pedro Rodríguez colpisce una clamorosa traversa con il sinistro in area di rigore, ma sul finire del primo tempo gli sforzi della squadra di Sarri trovano il giusto premio.

David Affengruber affossa in area Mattia Zaccagni e l'arbitro assegna il rigore, che Immobile trasforma con freddezza: per l'attaccante della nazionale è il primo gol stagionale in UEFA Europa League, un centro come detto storico che lo consacra ancora di più leggenda laziale.



In un finale di primo tempo nervosissimo, però, i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Lazzari e la formazione austriaca ne approfitta prontamente a inizio ripresa. Il giovanissimo attaccante Bøving, classe 2003 entrato in campo a inizio ripresa, trova con un bellissimo destro da fuori area l'angolino giusto per battere l'incolpevole Ivan Provedel.

Highlights: Sturm Graz 0-0 Lazio

Anzi, il portiere della Lazio compie un intervento superlativo sullo sloveno Tomi Horvat, tenendo a galla la sua squadra. Che a 20 minuti dalla fine torna avanti, con un destro di Pedro che sorprende il portiere ospite.



Il centrocampista danese William Boving, 19 anni, grande protagonista all'Olimpico con la sua doppietta AFP via Getty Images

Anche questa volta, però, lo Sturm Graz rimonta: protagonista è ancora uno scatenato Bøving, che fulmina Provedel con una conclusione dal limite dell'area che si insacca a fil di palo. La Lazio avrebbe la possibilità di tornare in vantaggio in pieno recupero, ma Felipe Anderson è sfortunato in contropiede e il pallone termina sul fondo. Finisce 2-2 e l'equilibrio nel girone ora è assoluto, con tutte e quattro le squadre a quota 5 punti. Saranno decisive le ultime due giornate.

Formazioni

Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Bašić (13' st Milinković-Savić), Cataldi (13' st Vecino), Luis Alberto (13' st Felipe Anderson); Pedro, Immobile (34' st Cancellieri), Zaccagni (1' st Marusić)



Sturm Graz: Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander (34' st Sarkaria), Stanković (34' st Ljubić), Prass; Kiteishvili (13' st Horvat); Ajeti (34' st Jantscher), Emegha (1' st Bøving)