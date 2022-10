Betis-Roma 1-1: Belotti risponde a Canales

A Siviglia, nella quarta giornata del Gruppo C di UEFA Europa League, finisce 1-1 la sfida tra Betis e Roma. La formazione di Manuel Pellegrini va avanti con Sergio Canales, ma viene ripresa da Andrea Belotti.



Ottimo approccio dei padroni di casa, che provano a rendersi subito pericolosi con Rodri: il trequartista ci prova con il mancino, Rui Patrício è bravo a bloccare in tuffo. La Roma, però, tiene bene il campo e risponde con una bella azione che si conclude con la conclusione del capitano Lorenzo Pellegrini, neutralizzata senza problemi da Claudio Bravo.

L’equilibrio si spezza al 34’: il gol porta la firma di Canales, ma determinante è la deviazione di Roger Ibañez, che spiazza Rui Patricio e regala il vantaggio agli Andalusi. All’intervallo è 1-0 Betis.

Un'altra chance costruita da Andrea Belotti, tra i più positivi nella Roma che ha pareggiato sul campo del Betis Siviglia Getty Images

I Giallorossi iniziano con personalità la ripresa e al 53’ vengono premiati con la rete dell’1-1: assist di Mohamed Camara e tocco vincente del "Gallo" Belotti. La partita resta in bilico, ma scorre via senza particolari emozioni, con le due formazioni che nel finale sembrano accontentarsi del pareggio.



Il Betis resta imbattuto in Europa e saldamente in vetta al girone, la Roma tiene vive le speranze di qualificazione.