Sorteggio ottavi di finale UEFA Champions League: quando sarà? Dove guardarlo? Chi vi partecipa?

Quand'è il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League?

Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2022/23 si svolgerà lunedì 7 novembre presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizia alle alle 12:00 CET (alle 11am nel Regno Unito e Portogallo)

Dove posso guardare il sorteggio degli ottavi di Champions League?

La diretta streaming comparirà in questo link.

Chi è agli ottavi? Manchester City (ENG)

Real Madrid (ESP)

Tutti i gol di Messi agli ottavi

Quali squadre partecipano al sorteggio degli ottavi di Champions League?

Al sorteggio partecipano le 16 squadre che hanno superato la fase a gironi di UEFA Champions League; le prime sono designate come teste di serie, le seconde come non teste di serie.

Le squadre della stessa nazione possono già affrontarsi agli ottavi di Champions League?

Le squadre appartenenti alla stessa federazione non possono affrontarsi in questa fase. Inoltre non possono essere accoppiati club che si sono affrontati nella fase a gironi.

Gli ottavi di Champions League si giocano con gare d'andata e ritorno?

Sì, le partite saranno con gare d'andata e di ritorno. Le teste di serie giocano i ritorno in casa.

Quando si giocano gli ottavi di Champions League?

Le gare d'andata sono in programma per il 14/15/21/22 febbraio. Quelle di ritorno il 7/8/14/15 marzo. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00 CET.

Il sorteggio di quarti, semifinali e finale sarà venerdì 17 marzo.

Come funzionano gli ottavi di Champions League?

La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.