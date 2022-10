Milan-Chelsea 0-2: Rossoneri ancora ko contro i Blues

Il Chelsea batte ancora il Milan e vola al comando del Gruppo E della UEFA Champions League. A San Siro i Rossoneri – in dieci per oltre 70 minuti per l’espulsione dell’ex Fikayo Tomori – si inchinano ai Blues, che passano 2-0 grazie ai gol dell’azzurro Jorginho su rigore e di Pierre-Emerick Aubameyang, a segno anche una settimana fa a Stamford Bridge.



I tifosi di casa provano a sospingere la squadra di Stefano Pioli, reduce dal convincente successo contro la Juventus, ma al 18’ arriva l’episodio che indirizza la partita: Reece James trova uno splendido pallone in verticale per Mason Mount, Tomori si aiuta con le braccia sul nazionale inglese: è rigore ed espulsione. Dal dischetto va Jorginho che spiazza Ciprian Tătărușanu e firma l’1-0.





Rafael Leao del Milan a duello con Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea ex Inter e Real Madrid Getty Images

Il Milan accusa il colpo, anche se un altro ex – Olivier Giroud – ha un’ottima occasione per pareggiare: il colpo di testa dell’attaccante francese, pescato da Brahim Díaz, è però imprecisa. Così, al 34’, la squadra di Graham Potter trova il raddoppio. Passaggio preciso di Mount per Aubameyang, l’ex bomber di Borussia Dortmund, Arsenal e Barcellona – un passato da Rossonero – non dà scampo al portiere avversario sul primo palo.



La squadra di Pioli ci prova ancora, invano, con Giroud, dalla parte opposta Mount costringe Tătărușanu al salvataggio in angolo. Nella ripresa entra Conor Gallagher e l’ex Crystal Palace si mette subito in luce con un inserimento, ma dopo aver saltato il portiere Rossonero non riesce a mettere in rete il pallone del tris. I padroni di casa rispondono con Sergiño Dest, subentrato a Díaz nel primo tempo, ma l’americano ex Barcellona calcia alto dopo una grande iniziativa di Rafael Leão.

Proprio Dest recupera in modo provvidenziale su Aubameyang, poi il Chelsea, agevolato dalla superiorità numerica, conduce in porto con autorità la vittoria, la quarta su cinque partite con Potter in panchina. Il Milan di Pioli resta al terzo posto e si giocherà la qualificazione nelle prossime due partite, contro Dinamo Zagabria e Salisburgo.



Formazioni

Milan: Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernández (80' Ballo-Touré); Krunić, Tonali, Bennacer (62' Pobega); Diaz (37' Sergiño Dest), Giroud (62' Rebić), Rafael Leão (80' Origi) All. Allegri



Chelsea: Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James (62' Azpilicueta), Jorginho, Kovačić, Chilwell (89' Cucurella); Mount (46' Gallagher), Sterling (62' Loftus-Cheek); Aubameyang (79' Havertz) All. Potter