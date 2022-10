Cosa guardare alla quarta giornata di UEFA Champions League

La UEFA Champions League prosegue con 16 partite distribuite tra martedì e mercoledì.

UEFA.com seleziona alcuni temi caldi in vista della quarta tornata di incontri.

11 ottobre

Gruppo E: Dinamo Zagreb - Salzburg, AC Milan - Chelsea

Gruppo F: Shakhtar - Real Madrid, Celtic - Leipzig

Gruppo G: Copenhagen - Man City (18:45), Dortmund - Sevilla

Gruppo H: Maccabi Haifa - Juventus (18:45), Paris - Benfica

12 ottobre

Gruppo A: Napoli - Ajax (18:45), Rangers - Liverpool

Gruppo B: Atlético - Club Brugge (18:45), Leverkusen - Porto

Gruppo C: Barcelona - Inter, Plzeň - Bayern

Gruppo D: Tottenham - Frankfurt, Sporting CP - Marseille

Calcio di inizio ore 21:00 CET se non indicato diversamente

Cosa guardare

Napoli affamato di gol

"Napoli divino" hanno commentato i media italiani dopo l'ultima vittoria dei partenopei. In svantaggio per la prima volta nella fase a gironi ad Amsterdam, la squadra di Luciano Spalletti ha reagito con una prestazione piena di verve, brio e potenza, segnando sei reti. In questo modo è riuscito a compiere un'impresa quasi impossibile: superare la vittoria contro il Liverpool alla prima giornata. "È bello vivere questi momenti, ma quando una partita finisce dobbiamo subito pensare alla prossima - ha avvertito Spalletti -. Non possiamo fermarci". Con 13 gol già all'attivo, il Napoli ha nel mirino il record di 25 gol messi a segno dal Paris nella fase a gironi 2017/18 e, più nell'immediato, un posto agli ottavi di finale.

Highlights: Ajax - Napoli 1-6

Qualcuno fermerà il Club Brugge?

Il Napoli è una delle cinque squadre a punteggio pieno dopo tre gare. Alcuni nomi che lo affiancano sono prevedibili – Bayern, Manchester City e Real Madrid – ma uno lo è un po' meno: il Club Brugge. La squadra belga non ha ancora subito gol e ha battuto anche l'Atlético dopo il Porto e il Leverkusen: questo significa che potrebbe superare matematicamente il Gruppo B con un'altra vittoria in Spagna. Sarà una partita importante per l'attaccante catalano Ferran Jutglà, che sa di non potersi aspettare un caloroso benvenuto da Diego Simeone. "A Bruges ci è solo mancata la precisione - ha commentato il tecnico dell'Atleti -. Ma non getteremo la spugna. Ci sono ancora tre partite per cambiare le cose".

Highlights: Club Brugge - Atlético 2-0

Chi andrà in controtendenza?

Se è vero che la vendetta è un piatto da servire freddo, le due partite consecutive a metà della fase a gironi offrono poche possibilità di riorganizzarsi, imparare e ricominciare daccapo. La scorsa stagione, 11 delle squadre vittoriose alla terza giornata hanno subito collezionato un'altra vittoria. Quattro si sono accontentate di quattro punti e solo il Wolfsburg è andato in controtendenza, rimediando alla sconfitta per 3-1 a Salisburgo con una vittoria casalinga. Chi lo emulerà stavolta? Il Barcellona spera di tirare di più in porta in casa contro l'Inter, mentre lo Sporting CP cercherà di dimenticare la serata da incubo contro il Marsiglia.

Quando si gioca la fase a gironi di UEFA Champions League? Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

Partite successive

• Erling Haaland prepara il ritorno a casa alla quinta giornata, quando il Manchester City farà visita al Borussia Dortmund. Il norvegese ha smorzato i festeggiamenti dopo il gol contro il BVB a Manchester: farà altrettanto davanti al Muro Giallo?

Haaland e gli altri giocatori contro le ex squadre

• Il giorno dopo il ritorno di Haaland a Dortmund, il Barcellona di Robert Lewandowski ospita la sua ex squadra, il Bayern München. L'attaccante polacco ha sprecato ghiotte occasioni alla seconda giornata, quando la sua squadra ha perso 2-0 in Germania: correggerà il tiro al Camp Nou?

• Diverse squadre possono qualificarsi alla quarta giornata e garantirsi un posto al sorteggio degli ottavi di finale del 7 novembre.