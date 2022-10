Quarta giornata Champions League: anteprima partita per partita

Il calendario della fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23 non conosce soste. Ecco una guida alle partite della quarta giornata.

Gioca a Predictor Champions League

Martedì 11 ottobre

"È semplicemente pazzesco. Non è umano quello che sta facendo da quando è arrivato", ha detto Jack Grealish di Erling Haaland dopo la sua doppietta nel 5-0 del City contro i danesi. Il centravanti norvegese è stato addirittura sostituito nell'intervallo per non farlo stancare troppo in vista della sfida successiva. Nonostante il cambio, la formazione danese è stata ugualmente "travolta", come ha ammesso il tecnico del Copenaghen, Jacob Neestrup.

Hai già scelto la tua squadra Fantasy?

Highlights: Juventus - M. Haifa 3-1 

Il sollievo era palpabile a Torino dopo la vittoria contro il Maccabi Haifa alla terza giornata che ha ridato speranza ai bianconeri dopo le prime due sconfitte. Con un'altra vittoria, la Juve tornerà definitivamente in corsa e contenderà la qualificazione a Paris e Benfica, entrambe con quattro punti di vantaggio sui bianconeri nel Gruppo H. Il ritorno in gran forma di Ángel Di María e di Adrien Rabiot, autore di due gol, arriva al momento giusto per Massimiliano Allegri, che ha speso parole di elogio per i due giocatori dopo la vittoria per 3-1: "Di María è un giocatore straordinario, era la sua prima partita dopo tanto tempo. Rabiot è un giocatore che è cresciuto molto, è maturato fisicamente e ha ancora qualche margine di miglioramento".

Lo sapevate?

L'unico gol di Rabiot nella fase a gironi della Champions League prima della terza giornata è stato quello contro il Malmö a novembre 2015.

Highlights: Salzburg - Dinamo Zagreb 1-0

Nel Gruppo E si sfidano la prima e l'ultima in classifica, che però sono separate da appena due punti dopo il gol della vittoria di Noah Okafor che ha portato il Salisburgo in vetta alla terza giornata. Proprio come il girone stesso, l'ultima sfida è stata molto equilibrata, motivo per cui il difensore Dino Perić è ottimista sulle possibilità della Dinamo in questa partita e in ottica qualificazione: "Abbiamo altre due gare allo Stadion Maksimir. In casa giochiamo bene e abbiamo già battuto grandi squadre; spero che ci riusciremo di nuovo".

Highlights: Chelsea - Milan 3-0

La vittoria per 3-0 dei Blues contro il Milan a Stamford Bridge ha dato segnali promettenti all'allenatore Graham Potter. "Avete visto che i giocatori erano affamati, hanno preso il comando e sono sempre stati pericolosi - ha dichiarato -. I ragazzi sono stati molto responsabili e onesti. È fantastico lavorare con loro". Al Milan servono miglioramenti simili per ribaltare la situazione e il centrocampista Ismaël Bennacer ha dichiarato: "Fa male perdere così. In Champions bisogna alzare il livello. Rivedremo la partita e lavoreremo sui nostri errori".

Lo sapevi?

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 11 partite di Champions League contro squadre inglesi (P2 S8).

Highlights: Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2-1

Il tecnico Igor Jovićević era orgoglioso dello Shakhtar, che in Spagna ha perso ma ha giocato bene. "Il Madrid meritava di vincere e poteva segnare di più - ha detto -, ma abbiamo giocato con coraggio e rischiato; alla fine potevano anche andare sul 2-2". Carlo Ancelotti ha perdonato alla squadra i troppi errori al Santiago Bernabéu, sapendo che il risultato giusto varrà la qualificazione: "Ovviamente l'intensità è molto importante, ma non si può avere sempre la perfezione".

Highlights: Leipzig - Celtic 3-1

Con un solo punto dopo tre partite, il Celtic non vive un momento facile ed è ultimo nel Gruppo F dopo la sconfitta per 3-1 a Lipsia. L'infortunio al capitano Callum McGregor è un'altra brutta tegola per il tecnico Ange Postecoglou, deluso dal fatto che la sua squadra è stata a volte "troppo negativa". Il Lipsia ha il morale più alto ma deve fare a meno del portiere Péter Gulácsi, che si è infortunato al crociato.

Highlights: Sevilla - Dortmund 1-4

Il Dortmund può essere ottimista per la sfida di ritorno contro il Siviglia perché sa che la giusta combinazione di risultati potrebbe valere un posto nella fase a eliminazione diretta. Edin Terzić spera che il 4-1 della sua squadra a Siviglia interrompa definitivamente una serie di delusioni. Il tecnico ha commentato: "Abbiamo cambiato marcia e siamo stati bravi in difesa". Il Siviglia cercherà di fare altrettanto nella prima partita dopo il tanto atteso esonero di Julen Lopetegui.

Highlights: Benfica - Paris 1-1

Le due squadre del Gruppo H rimangono in vetta a pari punti dopo l'1-1 a Lisbona, con un gol straordinario di Lionel Messi. Tuttavia, il quotidiano sportivo O Jogo ha evidenziato la buona prestazione del Benfica, che ha giocato "testa a testa" con il Paris e ha centrato il 15º risultato utile con il tecnico Roger Schmidt (V13 P2). Anche il suo collega Christophe Galtier è in una situazione simile dopo 13 partite al Paris (V11 P2).

Mercoledì 12 ottobre

Highlights: Ajax - Napoli 1-6

La vittoria per 6-1 ad Amsterdam è stata la più ampia di sempre per il Napoli nelle trasferte europee. "Divino" è stato il titolo del Mattino il giorno dopo, ma il Napoli si aspetta una risposta e Khvicha Kvaratskhelia ha commentato: "[L'Ajax] è una buona squadra e ha ottimi giocatori. Ha bisogno di andare avanti". I lancieri, nel frattempo, sperano di smentire il sito NOS.nl, che ha scritto: "Questa squadra è fuori posto in Champions League".

Lo sapevi?

La vittoria ad Amsterdam ha portato il Napoli a 11 partite senza sconfitte in tutte le competizioni dall'inizio della stagione (V9 P2).

Scarica l'app della Champions League!

Highlights: Club Brugge - Atlético 2-0

Molti pensavano che la parteza da sogno del Club Brugge nel Gruppo B si sarebbe conclusa contro l'Atlético, ma la squadra di Carl Hoefkens ha offerto un'altra prestazione eccezionale. Il quotidiano locale Het Laatste Nieuws ha scritto: "Il Club Brugge è il miglior ambasciatore che il calcio belga possa augurarsi". L'Atlético ha colpito una traversa nella gara persa 2-0 ed è ultimo in vista del ritorno, ma Diego Simeone non è uno che contempla la sconfitta e ha commentato: "Non getterremo la spugna. Ci sono tre partite per sistemare le cose".

Highlights: Liverpool - Rangers 2-0

Il portiere Allan McGregor ha rubato la scena ad Anfield, mantenendo rispettabile il punteggio mentre la squadra di Jürgen Klopp cercava di lasciarsi alle spalle i problemi di inizio stagione. Il tecnico dei Rangers, Giovanni van Bronckhorst, ha commentato: "Dopo le prime tre partite, la nostra crescita è stata positiva", anche se la sua squadra deve ancora segnare e raccogliere un punto nel Gruppo A. Il centrocampista dei Reds, Jordan Henderson, sa che la formazione scozzese non può mai essere data per spacciata: "Ci aspetta un altra dura prova ad Ibrox. Sarà una partita molto difficile per noi".

Highlights: Porto - Leverkusen 2-0

Il nuovo allenatore Xabi Alonso partirà dall'interpretazione sorprendentemente positiva del suo predecessore Gerardo Seoane alla sconfitta per 2-0 del Leverkusen a Oporto, parlando di "un'ottima prestazione in generale" e concludendo: "Siamo solo delusi dal risultato". Patrik Schick si è fatto parare un rigore, ma il Leverkusen è fiducioso di poter fare un risultato migliore. Anche il difensore Wendell del Porto, però, è ottimista: "Se giochiamo con lo stesso spirito e la stessa fame, difficilmente perderemo contro qualsiasi squadra".

Highlights: Inter - Barcelona 1-0

Con appena tre punti in tre giornate, il Barcellona non è in una situazione allegra, come conferma il tecnico Xavi Hernández: "Avremmo dovuto giocare meglio. Questa sconfitta ci lascia in una posizione molto difficile". L'Inter di Simone Inzaghi ha messo alle spalle alcune prestazioni discutibili e ha vinto anche senza Marcelo Brozović e Romelu Lukaku. Tuttavia, può aspettarsi una partita più impegnativa al Camp Nou, anche perché Xavi ha aggiunto: "In Champions League ci restano tre finali ed è così che ci prepareremo".

Lo sapevi?

Il Barcellona ha vinto tutte e cinque le gare casalinghe nelle competizioni UEFA contro l'Inter, ma i nerazzurri hanno vinto 2-1 al Camp Nou nel 1970 in Coppa delle Fiere (l'antenata della Coppa UEFA/Europa League non organizzata dalla UEFA).

Highlights: Bayern - Plzeň 5-0

"Il Bayern ha dimostrato le sue qualità, che sono fuori dalla nostra portata", ha ammesso il tecnico del Plzeň, Michal Bílek, dopo la sconfitta per 5-0 a Monaco alla terza giornata. I campioni di Cechia hanno poche aspettative per il ritorno, ma il tecnico vuole che siano più competitivi: "Non dobbiamo concedere il minimo spazio, dobbiamo cercare di recuperare i palloni che perdiamo nella metà campo avversaria e tornare in velocità". Con sei punti di vantaggio sul Barcellona (terzo), il Bayern farebbe un grande passo verso gli ottavi con un altro risultato positivo.

Highlights: Frankfurt - Tottenham 0-0

Lo 0-0 in Germania è stato giusto e molti applausi sono andati al difensore del Francoforte Makoto Hasebe, che ha imbrigliato Harry Kane. A White Hart Lane potrebbe avere più difficoltà, ma gli Spurs conoscono i punti di forza dei detentori dell'Europa League. "È una squadra difficile da affrontare e forte in contropiede", ha detto il difensore Clément Lenglet a UEFA.com. Il tecnico dell'Eintracht, Oliver Glasner, potrebbe avere nuovi piani per il ritorno: "Ci sono alcune cose che ho notato e ne ho parlato con il nostro analista".

Sporting CP - Marseille (21:00)

Highlights: Marseille - Sporting CP 4-1

Dopo il gol del vantaggio all'1' alla terza giornata, lo Sporting si è complicato la vita e ha aperto la strada alla rimonta del Marsiglia, che si è imposto 4-1 (aiutato dall'espulsione del portiere Antonio Adán). "Cambieremo le cose", ha detto l'allenatore Rúben Amorim, la cui squadra è ancora in testa al Gruppo D con sei punti. Per quanto riguarda l'OM, ora ha i primi punti in classifica e cerca conferme, come spiega il centrocampista Amine Harit: "Prevediamo una partita molto difficile a Lisbona - ha detto -. Speriamo di continuare da dove eravamo rimasti".