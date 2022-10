Quarta giornata Champions League, mercoledì: anteprima partita per partita

Il calendario della fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23 non conosce soste. Ecco una guida alle partite del mercoledì della quarta giornata.

Mercoledì 12 ottobre

Highlights: Ajax - Napoli 1-6

La vittoria per 6-1 ad Amsterdam è stata la più ampia di sempre per il Napoli nelle trasferte europee. "Divino" è stato il titolo del Mattino il giorno dopo, ma il Napoli si aspetta una risposta e Khvicha Kvaratskhelia ha commentato: "[L'Ajax] è una buona squadra e ha ottimi giocatori. Ha bisogno di andare avanti". I lancieri, nel frattempo, sperano di smentire il sito NOS.nl, che ha scritto: "Questa squadra è fuori posto in Champions League".

Lo sapevi?

La vittoria ad Amsterdam ha portato il Napoli a 11 partite senza sconfitte in tutte le competizioni dall'inizio della stagione (V9 P2).

Highlights: Club Brugge - Atlético 2-0

Molti pensavano che la partenza da sogno del Club Brugge nel Gruppo B si sarebbe conclusa contro l'Atlético, ma la squadra di Carl Hoefkens ha offerto un'altra prestazione eccezionale. Il quotidiano locale Het Laatste Nieuws ha scritto: "Il Club Brugge è il miglior ambasciatore che il calcio belga possa augurarsi". L'Atlético ha colpito una traversa nella gara persa 2-0 ed è ultimo in vista del ritorno, ma Diego Simeone non è uno che contempla la sconfitta e ha commentato: "Non getterremo la spugna. Ci sono tre partite per sistemare le cose".

Highlights: Liverpool - Rangers 2-0

Il portiere Allan McGregor ha rubato la scena ad Anfield, mantenendo rispettabile il punteggio mentre la squadra di Jürgen Klopp cercava di lasciarsi alle spalle i problemi di inizio stagione. Il tecnico dei Rangers, Giovanni van Bronckhorst, ha commentato: "Dopo le prime tre partite, la nostra crescita è stata positiva", anche se la sua squadra deve ancora segnare e raccogliere un punto nel Gruppo A. Il centrocampista dei Reds, Jordan Henderson, sa che la formazione scozzese non può mai essere data per spacciata: "Ci aspetta un altra dura prova ad Ibrox. Sarà una partita molto difficile per noi".

Highlights: Porto - Leverkusen 2-0

Il nuovo allenatore Xabi Alonso partirà dall'interpretazione sorprendentemente positiva del suo predecessore Gerardo Seoane alla sconfitta per 2-0 del Leverkusen a Oporto, parlando di "un'ottima prestazione in generale" e concludendo: "Siamo solo delusi dal risultato". Patrik Schick si è fatto parare un rigore, ma il Leverkusen è fiducioso di poter fare un risultato migliore. Anche il difensore Wendell del Porto, però, è ottimista: "Se giochiamo con lo stesso spirito e la stessa fame, difficilmente perderemo contro qualsiasi squadra".

Highlights: Inter - Barcelona 1-0

Con appena tre punti in tre giornate, il Barcellona non è in una situazione allegra, come conferma il tecnico Xavi Hernández: "Avremmo dovuto giocare meglio. Questa sconfitta ci lascia in una posizione molto difficile". L'Inter di Simone Inzaghi ha messo alle spalle alcune prestazioni discutibili e ha vinto anche senza Marcelo Brozović e Romelu Lukaku. Tuttavia, può aspettarsi una partita più impegnativa al Camp Nou, anche perché Xavi ha aggiunto: "In Champions League ci restano tre finali ed è così che ci prepareremo".

Lo sapevi?

Il Barcellona ha vinto tutte e cinque le gare casalinghe nelle competizioni UEFA contro l'Inter, ma i nerazzurri hanno vinto 2-1 al Camp Nou nel 1970 in Coppa delle Fiere (l'antenata della Coppa UEFA/Europa League non organizzata dalla UEFA).

Highlights: Bayern - Plzeň 5-0

"Il Bayern ha dimostrato le sue qualità, che sono fuori dalla nostra portata", ha ammesso il tecnico del Plzeň, Michal Bílek, dopo la sconfitta per 5-0 a Monaco alla terza giornata. I campioni di Cechia hanno poche aspettative per il ritorno, ma il tecnico vuole che siano più competitivi: "Non dobbiamo concedere il minimo spazio, dobbiamo cercare di recuperare i palloni che perdiamo nella metà campo avversaria e tornare in velocità". Con sei punti di vantaggio sul Barcellona (terzo), il Bayern farebbe un grande passo verso gli ottavi con un altro risultato positivo.

Highlights: Frankfurt - Tottenham 0-0

Lo 0-0 in Germania è stato giusto e molti applausi sono andati al difensore del Francoforte Makoto Hasebe, che ha imbrigliato Harry Kane. A White Hart Lane potrebbe avere più difficoltà, ma gli Spurs conoscono i punti di forza dei detentori dell'Europa League. "È una squadra difficile da affrontare e forte in contropiede", ha detto il difensore Clément Lenglet a UEFA.com. Il tecnico dell'Eintracht, Oliver Glasner, potrebbe avere nuovi piani per il ritorno: "Ci sono alcune cose che ho notato e ne ho parlato con il nostro analista".

Sporting CP - Marseille (21:00)

Highlights: Marseille - Sporting CP 4-1

Dopo il gol del vantaggio all'1' alla terza giornata, lo Sporting si è complicato la vita e ha aperto la strada alla rimonta del Marsiglia, che si è imposto 4-1 (aiutato dall'espulsione del portiere Antonio Adán). "Cambieremo le cose", ha detto l'allenatore Rúben Amorim, la cui squadra è ancora in testa al Gruppo D con sei punti. Per quanto riguarda l'OM, ora ha i primi punti in classifica e cerca conferme, come spiega il centrocampista Amine Harit: "Prevediamo una partita molto difficile a Lisbona - ha detto -. Speriamo di continuare da dove eravamo rimasti".

