Roma-Betis 1-2: Giallorossi beffati nel finale

La Roma cade in casa contro il Betis Siviglia e scivola al terzo posto nel Gruppo C di UEFA Europa League. All'Olimpico, nella terza giornata, i Giallorossi di José Mourinho incassano una sconfitta 2-1 in rimonta dalla squadra di Manuel Pellegrini: sblocca Paulo Dybala su calcio di rigore, gli risponde il connazionale argentino Guido Rodríguez e nel finale Luiz Henrique trova il colpo di testa da tre punti per gli ospiti.



L'avvio del Betis è promettente e la Roma, costretta subito a sostituire l'infortunato Zeki Çelik con Leonardo Spinazzola, è fortunata al 13', quando Nabil Fekir - dopo un duetto con Guido Rodríguez - colpisce un clamoroso palo a Rui Patrício battuto.

La squadra di Mourinho riesce comunque a segnare per prima, con un rigore concesso dopo una revisione VAR per il mani in area di Aitor Ruibal: dal dischetto si presenta Dybala, che vince il duello tutto sudamericano con Claudio Bravo e firma il suo secondo gol in UEFA Europa League, il sesto in stagione.





Gli spagnoli di Pellegrini trovano comunque il meritato pareggio con un altro argentino, Guido Rodríguez, che con un super destro da fuori area non dà scampo al portiere Giallorosso. Prima dell'intervallo, i padroni di casa hanno una fiammata, ma prima Nicolò Zaniolo colpisce la traversa, poi Dybala esalta i riflessi di Bravo con una bordata di sinistro da fuori area.

Guido Rodriguez festeggia il pareggio del Real Betis Getty Images

La Roma insiste nella ripresa, ma incredibilmente Bryan Cristante calcia addosso a Bravo da distanza ravvicinata sciupando un'ottima opportunità.

La prestazione giallorossa lievita con il passare dei minuti e quando la gara si avvia alle battute conclusive il Betis sembra dare l'impressione di accontentarsi. La Roma spinge alla ricerca del gol-partita, ma proprio nel momento della massima pressione della squadra di casa gli spagnoli trovano il vantaggio con uno splendido colpo di testa del subentrato Luiz Henrique, che si insacca sul palo più lontano.

La Roma si riversa in avanti alla ricerca del pari, ma resta in dieci per l'espulsione di Zaniolo e al fischio finale mastica amaro. Il cammino verso la qualificazione ora è in salita.

Formazioni:



Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik (5' Spinazzola), Matić, Cristante (80' Camara), Zalewski; Dybala (80' Eò Shaarawy), Zaniolo; Abraham (72' Belotti) All. Mourinho



Betis: Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda (75' Álex Moreno); Guido Rodríguez, Guardado (75' William Carvalho); Sergio Canales, Fekir (22' Luiz Henrique), Joaquín (60' Rodri); Willian José (75' Borja Iglesias) All. Pellegrini