Hearts - Fiorentina 0-3: prima vittoria per i Viola

La Fiorentina vince 3-0 contro il Heart of Midlothian nella terza giornata del Gruppo A di UEFA Europa Conference League, conquistando i primi tre punti in questa competizione. La sfida viene sbloccata dalla rete in apertura di Rolando Mandragora. Raddoppia Christian Kouame sul finire del primo tempo, poi Luka Jović cala il tris nel finale.

I Viola partono forte e dopo appena 4 minuti passano: assist al bacio di Aleksa Terzić e inserimento perfetto di Mandragora, che di testa sblocca la gara. La Fiorentina domina il primo tempo e al 43' raddoppia: gran gol in acrobazia di Kouame.

Nella ripresa i Viola controllano la gara, con Lewis Neilson che viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Jović. In superiorità numerica emerge ancora di più la qualità nel palleggio della Fiorentina, che va vicino al gol in un paio di occasioni, trova il terzo gol proprio con Jović, e porta a casa la prima vittoria in questo Gruppo A della UEFA Europa Conference League.