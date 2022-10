Chelsea-Milan 3-0: i Blues infliggono il primo ko ai Rossoneri

A Stamford Bridge, nella terza giornata del Gruppo E, il Milan rimedia il primo stop di questa UEFA Champions League. Grande prestazione del Chelsea, che si impone 3-0 e aggancia i Rossoneri a quota 4 punti in classifica.

Gli ospiti partono con buona personalità, ma la prima palla gol è dei Blues: destro a giro di Mason Mount e ottimo riflesso di Ciprian Tătăruşanu, bravo a mettere in angolo.

§Highlights 1999/2000: Milan-Chelsea

Il Milan inizia a soffrire le palle inattive e, al 24’, capitola sugli sviluppi di un corner: Tătăruşanu respinge il colpo di testa di Thiago Silva, ma non può nulla sulla conclusione di Wesley Fofana, che sblocca il match premiando la superiorità dei padroni di casa.

Il Chelsea prende coraggio, mentre i Rossoneri accusano il colpo e rischiano di subire anche il raddoppio. Negli ultimi secondi del recupero, però, la formazione di Stefano Pioli va a un passo dal pareggio grazie a una grande iniziativa di Rafael Leão. Sull’assist del portoghese arriva prima la conclusione centrale di Charles De Ketelaere, poi, dopo la respinta di Kepa, il tentativo di Rade Krunić, che, da pochi passi, calcia alto sprecando una ghiottissima chance.



Il difensore inglese del Chelsea, Reece James, segna il terzo gol dei londinesi contro il Milan AFP via Getty Images

Al 56’ gli inglesi allungano nel punteggio: cross di Reece James, Fikayo Tomori manca l’intervento e Pierre-Emerick Aubameyang non perdona. I campioni d'Italia sbandano e il Chelsea ne approfitta per scappare definitivamente via. Al 62’, infatti, James trova il 3-0 con un destro potentissimo.

I Rossoneri non hanno la forza di reagire, incappano nella prima sconfitta e cedono il primato del girone al Salisburgo.