Tutte le partite della fase a gironi della Women's Champions League 2022/23: si parte con Zürich - Juventus e Roma - Slavia Praha

La fase a gironi della UEFA Women's Champions League 2022/23 prenderà il via mercoledì e giovedì, con il Lione che inizia la difesa del titolo in casa dell'Arsenal. Il Paris Saint-Germain affronta il Chelsea, il Real Madrid si reca in Albania per affrontare il Vllaznia, la Juventus affronta in trasferta lo Zürich e la Roma ospita lo Slavia Praha.

Le partite proseguono nei prossimi due mesi fino alle gare decisive del 21 e 22 dicembre. Le prime due classificate di ciascun girone accedono ai quarti di finale di marzo, alle semifinali nel mese successivo e alla finale allo stadio PSV di Eindhoven nel primo fine settimana di giugno.

I gironi Gruppo A: Chelsea (ENG), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP), Vllaznia (ALB) Gruppo B: Wolfsburg (GER), Slavia Praha (CZE), St. Pölten (AUT), Roma (ITA) Gruppo C: Lione (FRA, campione in carica), Arsenal (ENG), Juventus (ITA), Zürich (SUI) Gruppo D: Barcellona (ESP), Bayern München (GER), Rosengård (SWE), Benfica (POR)

DAZN/YouTube: guarda tutte le partite

Orari CET.

Mercoledì 19 ottobre:



Gruppo C

Zürich - Juventus (18:45), Lyon - Arsenal (21:00)

Gruppo D

Bayern - Rosengård (18:45), Barcelona - Benfica (21:00)

Giovedì 20 ottobre:

Gruppo A

Vllaznia - Real Madrid (18:45), Paris - Chelsea (21:00)

Gruppo B

Wolfsburg - St. Pölten (18:45), Roma - Slavia Praha (21:00)

Paris - Chelsea: sfida tra grandi campionesse

Mercoledì 26 ottobre:

Gruppo A

Real Madrid - Paris (18:45), Chelsea - Vllaznia (21:00)

Gruppo B

St. Pölten - Roma (18:45), Slavia Praha - Wolfsburg (21:00)

Giovedì 27 ottobre:

Gruppo C

Juventus - Lyon (18:45), Arsenal - Zürich (21:00)

Gruppo D

Rosengård - Barcelona (18:45), Benfica - Bayern (21:00)

Highlights 2021/22: Paris - Real Madrid 4-0

Mercoledì 23 novembre:

Gruppo A

Paris - Vllaznia (18:45), Chelsea - Real Madrid (21:00)

Gruppo B

Slavia Praha - St. Pölten (18:45), Roma - Wolfsburg (21:00)

Giovedì 24 novembre:

Gruppo C

Zürich - Lyon (18:45), Juventus - Arsenal (21:00)

Gruppo DD

Barcelona - Bayern (18:45), Benfica - Rosengård (21:00)

Gli otto titoli del Lyon in Women's Champions League

Mercoledì 7 dicembre:



Gruppo C

Lyon - Zürich (18:45), Arsenal - Juventus (21:00)

Gruppo D

Rosengård - Benfica (18:45), Bayern - Barcelona (21:00)

Giovedì 8 dicembre:

Gruppo A

Vllaznia - Paris (18:45), Real Madrid - Chelsea (21:00)

Gruppo B

Wolfsburg - Roma (18:45), St. Pölten - Slavia Praha (21:00)

Quarti di finale 2021/22: il Lyon batte la Juventus

Giovedì 15 dicembre:

Gruppo C

Juventus - Zürich (18:45), Arsenal - Lyon (21:00)

Gruppo D

Rosengård - Bayern (18:45), Benfica - Barcelona (21:00)

Venerdì 16 dicembre:

Gruppo A

Vllaznia - Chelsea (18:45), Paris - Real Madrid (21:00)

Gruppo B

Roma - St. Pölten (18:45), Wolfsburg - Slavia Praha (21:00)

Highlights 2021/22: il Benfica ferma il Bayern

Mercoledì 21 dicembre:

Gruppo C

Zürich - Arsenal (18:45), Lyon - Juventus (18:45)

Gruppo D

Barcelona - Rosengård (21:00), Bayern - Benfica (21:00)

Giovedì 22 dicembre:

Gruppo A

Real Madrid - Vllaznia (21:00), Chelsea - Paris (21:00)

Gruppo B

St. Pölten - Wolfsburg (18:45), Slavia Praha - Roma (18:45)

Chelsea - Paris: scontro tra titani

Le date della fase a eliminazione diretta

Sorteggio quarti di finale e semifinali

13:00 CET, 20 gennaio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 21/22 marzo

Ritorno: 29/30 marzo

Semifinali

Andata: 22/23 aprile

Ritorno: 29/30 aprile

Finale (PSV Stadion, Eindhoven)

3 o 4 giugno (da concordare)