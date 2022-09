Conosci le squadre della fase a gironi di UEFA Women's Champions League

Sedici squadre parteciperanno al sorteggio della fase a gironi di UEFA Women's Champions League, che sarà trasmesso in diretta streaming il 3 ottobre alle 13:00 CET.

Le campionesse in carica del Lyon più Wolfsburg, Chelsea e Paris Saint-Germain, qualificate di diritto, sono affiancate dalle 12 vincitrici del turno 2. La fase a gironi è in programma dal 19 ottobre al 22 dicembre.

UEFA.com presenta le squadre che formeranno i quattro gironi.

Le contendenti Qualificate di diritto: Lyon (FRA, campione in carica), Wolfsburg (GER), Chelsea (ENG), Barcelona (ESP) Vincitrici turno 2: Arsenal (ENG), Bayern München (GER), Juventus (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP), Roma (ITA), Rosengård (SWE), Slavia Praha (CZE), St. Pölten (AUT), Vllaznia (ALB), Zürich (SUI)

DAZN/YouTube: guarda tutte le partite

Fascia 1 (qualificate di diritto)

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 1°

Come si è qualificato: campione in carica, campione di Francia

Scorsa stagione: campione

Titoli nazionali: 15 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione x 8 (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

La scorsa stagione ha raggiunto la finale per la 10ª volta (record), scalzando il Barcellona dal trono europeo e conquistando l’ottavo titolo (altro primato).

Gli otto titoli europei del Lyon

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 2°

Come si è qualificato: campione di Spagna

Scorsa stagione: vicecampione

Titoli nazionali: 7 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2020/21)

Ha raggiunto tre finali in quattro anni e ha attirato al Camp Nou oltre 90.000 spettatori per ben due volte nelle gare a eliminazione diretta della scorsa stagione.

Il Barcellona infiamma il Camp Nou

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 3°

Come si è qualificato: campione di Germania

Scorsa stagione: semifinali

Titoli nazionali: 7 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2012/13, 2013/14)

Ha raggiunto almeno i quarti in tutte e 10 le edizioni dall’esordio nel 2012/13, ma non ha mai più vinto il titolo dopo i primi due successi.

Highlights 2021/22: Wolfsburg – Chelsea 4-0

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 6°

Come si è qualificato: campione d'Inghilterra

Scorsa stagione: fase a gironi

Titoli nazionali: 5 campionati, 4 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: vicecampione (2020/21)

È uscito per differenza reti negli scontri diretti contro Wolfsburg e Juventus nella scorsa fase a gironi.

Vincitrici turno 2

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 4°

Come si è qualificato: vicecampione di Francia; V4-1 tot. contro Häcken

Scorsa stagione: semifinali

Titoli nazionali: 1 campionati, 3 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: vicecampione (2014/15, 2016/17)

Ha segnato 25 gol senza subirne nelle sei gare vinte nella scorsa fase a gironi.

Paris: i 25 gol nella fase a gironi

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 5°

Come si è qualificato: vicecampione di Germania; V... tot. contro Real Sociedad

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 4 campionati, 1 coppa nazionale

Miglior piazzamento in Europa: semifinali (2018/19, 2020/21)



Ha battuto il Lyon per 1-0 in casa nella scorsa fase a gironi e ha portato il Paris ai supplementari ai quarti.

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 8°

Come si è qualificato: campione di Cechia; V1-0 tot. contro Valur

Scorsa stagione: turno 2

Titoli nazionali: 19 campionati (compresa Cecoslovacchia), 3 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2015/16, 2017/18, 2018/19)

Prima squadra ceca a raggiungere la nuova fase a gironi dopo l’eliminazione contro l’Arsenal turno 2 della scorsa edizione.

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 10°

Come si è qualificato: vicecampione d’Inghilterra; V3-2 tot. contro Ajax

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 15 campionati, 14 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2006/07)

L’Arsenal ha raggiunto i quarti 14 volte (record) in altrettante partecipazioni.

Guarda il gol della vittoria di Alex Scott nella finale del 2007

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 11°

Come si è qualificato: campione di Svezia; V4-2 tot. contro Brann

Scorsa stagione: turno 2

Titoli nazionali: 12 campionati, 15 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: semifinali (2003/04 come Malmö FF)

Ha raggiunto sei volte i quarti di finale dal 2011/12.

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 17ª

Come si è qualificata: campione d’Italia; V4-0 contro Racing Union, W3-1 contro Qiryat Gat, W3-1 tot. contro HB Køge

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 5 campionati, 2 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2021/22)

Con il gol al ritorno contro l’HB Køge, Sara Björk Gunnarsdóttir è andato a segno con la quinta squadra diversa in Europa: Breidablik, Rosengård, Wolfsburg, Lyon e Juve, che l’ha acquistata dalle campionesse in carica quest’estate.

Highlights 2021/22: Juventus - Lyon 2-1

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 22°

Come si è qualificato: terzo classificato in Spagna; V6-0 contro Sturm Graz, V1-0 contro Manchester City, V5-1 tot. contro Rosenborg

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: miglior piazzamento in campionato – secondo posto

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2021/22)

È arrivato ai quarti la scorsa stagione, quando era all’esordio. È stata la prima squadra a riuscirci dopo il Manchester City, che il Madrid ha eliminato in entrambe le sue partecipazioni in Europa.

Real Madrid: tutti gol nella fase a gironi

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 23°

Come si è qualificato: campione d'Austria; V7-0 contro Ljuboten, V3-0 contro Dinamo-BSUPC, V3-2 tot. (dts) contro KuPS Kuopio

Scorsa stagione: finale turno 1

Titoli nazionali: 7 campionati, 8 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: ottavi di finale (2020/21)

Era uscito sei volte ai sedicesimi di finale prima di superarli due stagioni fa; ora è la prima rappresentante dell'Austria nella fase a gironi.

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 26°

Come si è qualificato: campione di Svizzera; V6-0 contro KÍ, V1-0 contro Apollon LFC, V10-0 tot. contro SFK 2000 Sarajevo

Scorsa stagione: semifinali turno 1

Titoli nazionali: 23 campionati, 15 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: ottavi di finale (2013/14, 2014/15, 2016/17, 2018/19)

Solo lo Sparta Praha (33 in Cecoslovacchia e Cecoslovacchia) e il Mašinac Niš (25 in Jugoslavia, Serbia, Montenegro e Serbia) hanno vinto più campionati femminili in Europa.

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 35°

Come si è qualificato: campione d'Albania; V1-0 contro Spartak Myjava, V3-2 tot. contro Vorskla-Kharkiv-2

Scorsa stagione: turno 2

Titoli nazionali: 9 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: sedicesimi di finale (2019/20)

Primo club albanese ad arrivare tra le prime 16 di una competizione UEFA dai tempi del KF Tirana in Coppa dei Campioni maschile 1989/90.

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): 37°

Come si è qualificato: campione del Portogallo; V9-0 contro Hajvalia, V2-1 contro Twente, V5-3 tot. (dts) contro Rangers

Scorsa stagione: fase a gironi

Titoli nazionali: 2 campionati, 1 coppa nazionale

Miglior piazzamento in Europa: fase a gironi (2021/22)

Nessuna squadra portoghese era arrivata tra le prime 16 in nessun formato fino alla scorsa stagione; ora, il Benfica ci è riuscito per due stagioni di fila.

Highlights 2021/22: Häcken - Benfica 1-2

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2021/22): N/D

Come si è qualificata: vicecampione d'Italia; V3-1 contro Glasgow City, V0-0, 5-4 dcr contro Paris FC, V6-2 tot. contro Sparta Praha

Scorsa stagione: non in gara

Titoli nazionali: 1 coppa nazionale

Miglior piazzamento in Europa: esordio

È l'unica esordiente in questa fase a gironi.

Per "coppa nazionale" si intende la principale coppa messa in palio dalla federazione in ciascun paese.