Sorteggio ottavi di finale UEFA Europa Conference League: come funziona? Dove guardarlo? Chi vi partecipa?  

Agli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League partecipano le otto vincitrici dei gironi e le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le vincitrici avanzeranno ai quarti di finale di Europa Conference League che si terranno ad aprile.

Quando si svolge il sorteggio degli ottavi di finale di Europa Conference League?

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa Conference League si svolgerà venerdì 24 febbraio a Nyon presso la sede della UEFA. La cerimonia inizierà alle 14:00 CET.

Dove posso seguire il sorteggio degli ottavi di Europa Conference League?

La diretta streaming comparirà in questo link.

I dieci gol più belli di Europa Conference League 2021/22

Quali squadre partecipano al sorteggio degli ottavi di finale di Europa Conference League?

Sono 16 le squadre nel sorteggio: le otto vincitrici dei gironi di Europa Conference League saranno teste di serie; le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta saranno non teste di serie.

Squadre della stessa nazione possono affrontarsi negli ottavi di finale di Europa Conference League?

Nessuna squadra può affrontare un'altra squadra della stessa federazione nazionale.

Gli ottavi di finale di Europa Conference League prevedono il doppio confronto?

Sì, si giocheranno gare di andata e ritorno. Le teste di serie disputano la gara di ritorno in casa. Le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

Quando si giocheranno gli ottavi di Europa Conference League?

L'andata è prevista per il 9 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, il 16 marzo.

Cosa succede dopo?

Le vincitrici degli ottavi andranno ai quarti di finale, il cui sorteggio che comprende anche le semifinali sarà il 17 marzo. Chi perde esce definitivamente dall'Europa per il 2022/23.