Finals di UEFA Nations League: chi è qualificato? Quando si giocano? Dove

L'Italia si è unita a Croazia e Paesi Bassi tra le squadre qualificate alle Finals di UEFA Nations League 2023.

Gli Azzurri hanno ottenuto il pass superando 2-0 l''Ungheria grazie ai gol di Giacomo Raspadori e Federico Dimarco, scavalcandola così in vetta al Gruppo A3. I Paesi Bassi dovevano solo evitare una pesante sconfitta interna contro il Belgio per staccare il biglietto, ma hanno addirittura vinto 1-0 con un gol di testa di Virgil van Dijk nel secondo tempo. La Croazia, invece, ha dovuto lavorare sodo, nonostante il gol di apertura di Luka Modrić in casa dell'Austria. I padroni di casa hanno pareggiato con Christoph Baumgartner, ma le reti di Marko Livaja e Dejan Lovren hanno suggellato una vittoria per 3-1 e tenuto a distanza la Danimarca.

Le semifinali si giocheranno il 14 e il 15 giugno 2023, mentre il 18 giugno ci saranno le finali per il primo e il terzo posto. La nazione ospitante sarà designata a gennaio 2023: le quattro del Gruppo A4 – Belgio, Polonia, Olanda e Galles – hanno manifestato interesse a organizzare il torneo.

Le ipotesi di qualificazione

Non molti davano speranze alla Croazia dopo la sconfitta per 3-0 in casa contro l'Austria nella prima partita del Gruppo A1. La situazione non è migliorata con l'1-1 contro la Francia a Spalato, ma la squadra di Zlatko Dalić ha dimostrato carattere vincendo due volte contro la Danimarca e 1-0 in Francia. Quindi, ha tenuto i nervi saldi in Austria e si è imposta 3-1 con due gol importanti negli ultimi 21 minuti. "Alla fine la vittoria è meritata", ha detto il capitano Luka Modrić. "Sono molto contento che siamo tra le prime quattro".

Highlights: Croazia - Danimarca 2-1

03/06/2022 Croazia - Austria 0-3

06/06/2022 Croazia - Francia 1-1

10/06/2022 Danimarca - Croazia 0-1

13/06/2022 Francia - Croazia 0-1

22/09/2022 Croazia - Danimarca 2-1

25/09/2022 Austria - Croazia 1-3

Come si è qualificata l'Italia

Inserita in un girone durissimo insieme all'Inghilterra, avversaria in finale a EURO 2020, e alla Germania, la squadra di Roberto Mancini ha recuperato un po' di orgoglio dopo la sconfitta-choc con la Macedonia del Nord negli spareggi di accesso alla Coppa del Mondo. La sconfitta per 5-2 in Germania alla quarta giornata ha rappresentato un duro colpo, ma gli Azzurri si sono rifatti con due vittorie consecutive a settembre, entrambe propiziate da Giacomo Raspadori.

04/06/2022 Italia - Germania 1-1

07/06/2022 Italia - Ungheria 2-1

11/06/2022 Inghilterra - Italia 0-0

14/06/2022 Germania - Italia 5-2

23/09/2022 Italia - Inghilterra 1-0

26/09/2022 Ungheria - Italia 0-2

Unica squadra a rimanere imbattuta nella Lega A, i Paesi Bassi hanno iniziato con un 4-1 in casa del Belgio, ma poi non è stato tutto così semplice: hanno pareggiato 2-2 contro la Polonia recuperando da uno 0-2, mentre entrambe le vittorie contro il Galles sono arrivate nei minuti di recupero. Gli Orange, però, hanno sempre trovato il modo e hanno suggellato la qualificazione battendo 1-0 il Belgio ad Amsterdam con gol di capitan Van Dijk.

Highlights: Belgio - Paesi Bassi 1-4

03/06/2022 Belgio - Paesi Bassi 1-4

08/06/2022 Galles - Paesi Bassi 1-2

11/06/2022 Paesi Bassi - Polonia 2-2

14/06/2022 Paesi Bassi - Galles 3-2

22/09/2022 Polonia - Paesi Bassi 0-2

25/09/2022 Paesi Bassi - Belgio 1-0