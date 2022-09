UEFA Nations League: cosa guardare lunedì

La terza edizione della UEFA Nations League si conclude con l'ultima giornata, che decreterà le squadre qualificate alle Finals di giugno 2023.

UEFA.com fa il punto della situazione in vista delle partite della sesta di lunedì.

Lunedì 26 settembre

Gruppo A3 Inghilterra - Germania

Gruppo A3 Ungheria - Italia

Gruppo B3 Montenegro - Finlandia

Gruppo B3 Romania - Bosnia ed Erzegovina

Gruppo C4 Macedonia del Nord - Bulgaria

Gruppo C4 Gibilterra - Georgia

Gruppo D2 San Marino - Estonia

Calcio di inizio ore 20:45 CET se non indicato diversamente

Come finirà la favola dell'Ungheria?

Non molti davano speranze all'Ungheria quando è stata sorteggiato contro Inghilterra, Germania e Italia, ma la squadra ha lottato a testa alta (proprio come a UEFA EURO 2020) e ha prodotto una serie di risultati a sorpresa. In vista dell'ultimo incontro, i magiari hanno due punti di vantaggio sugli azzurri grazie alle pesanti vittorie contro Inghilterra (2) e Germania.

"Contro l'Italia possiamo completare il nostro percorso; per me è una partita speciale - ha commentato il Ct Marco Rossi, che lunedì a Budapest affronterà i suoi connazionali -. Siamo contenti di avere dieci punti in cinque partite, nessuno credeva che ce l'avremmo fatta". Con un altro successo, la sua squadra andrà alle Finals: sarebbe una conclusione da sogno per la carriera in nazionale del capitano Ádám Szalai.

Gruppo 3 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti HUN Ungheria Ora in gioco 5 3 1 1 8 3 5 10 ITA Italia Ora in gioco 5 2 2 1 6 7 -1 8 GER Germania Ora in gioco 5 1 3 1 8 6 2 6 ENG Inghilterra Ora in gioco 5 0 2 3 1 7 -6 2

L'Inghilterra vuole salutare a testa alta

Ungheria e Italia non parteciperanno alla Coppa del Mondo FIFA di quest'inverno, ma Inghilterra e Germania sì e vogliono concludere al meglio una deludente UEFA Nations League. L'Inghilterra ne ha più bisogno, essendo retrocessa in Lega B dopo cinque partite senza vittorie e un solo gol segnato: si tratta della sua peggior striscia dal 2014.

"Non è che non creiamo occasioni - ha commentato il centrocampista Declan Rice -. In allenamento ci divertiamo; fidatevi, giocheremo bene". Ma i fatti parlano più delle parole, e vedere i giocatori crollare in campo dopo la sconfitta di venerdì contro l'Italia ha fatto capire il loro malessere. Per risorgere, niente di meglio di una vittoria sugli storici rivali della Germania.

Highlights: Germania - Inghilterra 1-1

Altre partite di lunedì

• Finlandia e Romania lottano per evitare la retrocessione in Lega C. La Romania ospita la Bosnia ed Erzegovina, vincitrice del Gruppo B3, sapendo che deve fare un risultato migliore della Finlandia (impegnata in casa del Montenegro) per scavalcarla al terzo posto.

• San Marino si è dimostrato solido in difesa, ma dopo sette partite in due edizioni non ha ancora segnato. Visto che giocherà solo per l'orgoglio contro l'Estonia, vincitrice del Gruppo D2, Fabrizio Costantini lascerà giocare i suoi ragazzi a briglie sciolte?

L'audace colpo di tacco di Ádám Szalai contro la Germania

Date

Semifinali: 14 e 15 giugno 2023

Finale e finale terzo posto: 18 giugno 2023

Spareggi retrocessione: 21–23 e 24–26 marzo 2024

