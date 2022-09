La Croazia ospitarà Futsal EURO U19 del 2023 a Poreč

Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che la Croazia ospiterà da settembre 2023 la seconda fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 19 di futsal.

La sede proposta per il torneo a otto squadre è la Žatica Arena di Poreč. Costruita per i Mondiali maschili di pallamano del 2009 (per il quale è prevista una nuova edizione nel 2025), dal 2019 la Žatica Arena è anche il palcoscenico della Futsal Week e dei tornei delle nazionali maschili Under 19.

La Croazia, padrona di casa, sarà raggiunta nella fase finale dalle sette vincitrici del turno principale (in programma a marzo 2023). La Spagna ha vinto le prime due edizioni, a Riga nel 2019 e, da padrona di casa a Jaén, all'inizio di questo mese (originariamente doveva svolgersi nel 2021 ma è stato rinviato a causa della pandemia di COVID-19; il torneo sta ora tornando al suo schema regolare che prevede tornei biennali negli anni dispari).

Calendario della competizione

Sorteggio delle qualificazioni: 3 novembre 2022

Turno preliminare: 17-22 gennaio 2023

Turno principale: 21-26 marzo 2023

Fase finale: 3-10 settembre 2023 (provvisorio)