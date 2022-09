Terza giornata di Champions League: anteprima partita per partita

La fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23 riprende a inizio ottobre con una serie di partite intriganti. Ecco le ultime anticipazioni in vista della terza giornata.

Highlights: Bayern - Barcelona 2-0

Martedì 4 ottobre

I media della Repubblica Ceca consideravano la gara casalinga del Plzeň contro l'Inter come la migliore occasione per raccogliere un punto nel Gruppo C; ma la squadra ha perso 2-0 e non può aspettarsi di più contro il Bayern, che dopo il successo alla prima giornata a San Siro ha battuto il Barcellona per 2-0 davanti a 75.000 spettatori, record per la formazione bavarese in Europa. Soprattutto, il Bayern ha vinto con cinque gol di scarto le due precedenti partite casalinghe contro il Plzeň.

Guarda il gol di Arthur Gomes (Sporting)

"Già si mette male", è stata l'impietosa valutazione de L'Équipe dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro l'Eintracht Frankfurt subita dal Marsiglia alla seconda giornata. La squadra francese non ha ancora segnato ed è a zero punti nel Gruppo D. Lo Sporting CP, invece, ha vinto entrambe le gare senza subire gol, ma l'attaccante Paulinho non sottovaluta la prossima sfida. "Il Marsiglia è primo in Francia, dobbiamo prepararci [come contro il Tottenham] e rispettarli".

Highlights: Liverpool - Ajax 2-1

Il difensore centrale Joël Matip ha segnato il gol che ha permesso ai Reds di vincere 2-1 contro l'Ajax alla seconda giornata. "Dopo tutto quello che è successo, avevamo bisogno di questa vittoria", ha detto Matip. "Siamo molto contenti, ma ora l'attenzione si sposta sulla prossima partita [contro i Rangers]". Per i giornali, la prima sfida ufficiale tra i due club sarà l'ennesima "Battaglia della Gran Bretagna", soprattutto dopo le difficoltà di inizio stagione su tutti i fronti.

Highlights: Ajax - Rangers 4-0

L'allenatore Alfred Schreuder ha preso con filosofia la sconfitta dell'Ajax per 2-1 ad Anfield. "Siamo ancora in evoluzione", ha detto. "Una serata come questa ci fa solo bene". Il Napoli di Luciano Spalletti ha travolto il Liverpool alla prima giornata, ma il primo tempo dei lancieri nella gara d'apertura del Gruppo A rende l'idea sui suoi prossimi avversari.

Lo sapevi?

Le squadre non si sono mai affrontate nelle competizioni UEFA ma hanno un precedente in Coppa delle Fiere 1969/70 (competizione non organizzata dalla UEFA che ha preceduto la Coppa UEFA/UEFA Europa League). L'Ajax ha perso 1-0 a Napoli ma ha vinto 4-0 al ritorno.

Highlights: Leverkusen - Atlético 2-0

Se la sconfitta per 2-1 contro l'Atlético alla prima giornata non era inaspettata, lo 0-4 contro il Bruges alla seconda è stato eccessivo per Porto di Sérgio Conceição. "Ci sono state amichevoli precampionato in cui abbiamo giocato meglio", ha lamentato il tecnico. Per quanto riguarda il Leverkusen, il brutto avvio in Bundesliga è stato compensato dal 2-0 sull'Atlético. "Finalmente siamo riusciti a essere coerenti ed efficaci", ha commentato l'allenatore Gerardo Seoane.

Highlights: Porto - Club Brugge 0-4

I campioni di Belgio di Carl Hoefkens hanno iniziato il Gruppo B con il botto: due vittorie e zero gol subiti. Il 4-0 contro il Porto è stato il secondo successo consecutivo per il Bruges, che non aveva mai vinto due volte di fila in questa competizione; se è vero che l'Atlético è sempre temibile, i padroni di casa possono confortarsi con una statistica: i colchoneros, infatti, non hanno mai vinto in tre gare a Bruges (P1 S2).

Highlights: Plzeň - Inter 0-2

Inter e Barcellona hanno molto in comune dopo due gare del Gruppo C: entrambe hanno battuto il Plzeň e perso 2-0 contro il Bayern. Se la squadra di Julian Nagelsmann continuerà a vincere, le due sfide tra nerazzurri e blaugrana potrebbero già essere decisive. "Se vogliamo qualificarci, le prossime due partite contro il Barcellona ci diranno molto", ha commentato il centrocampista Marcelo Brozović.

Lo sapevi?

L'Inter ha vinto solo una volta in cinque gare casalinghe contro il Barcellona nelle competizioni UEFA (P3 S1) e non ci è riuscita neanche nelle due gare giocate a San Siro in Coppa delle Fiere (P1 S1).

Highlights: Marseille - Frankfurt 0-1

L'ultima volta che gli Spurs hanno giocato a Francoforte, hanno vinto con un gol di Glen Hoddle all'80', eliminando l'Eintracht ai quarti di Coppa delle Coppe 1981/82. Vincitore dell'ultima Europa League, il Francoforte ha centrato la sua prima vittoria nella fase a gironi di Champions League trionfando a Marsiglia alla seconda giornata, ma nelle competizioni UEFA ha vinto solo una delle ultime cinque gare casalinghe (P3 S1).

Mercoledì 5 ottobre

Highlights: la vittoria della Dinamo Zagreb sul Salisburgo

Il quotidiano austriaco Kronenzeitung ha parlato di "impresa a Londra" dopo l'1-1 del Salisburgo in casa del Chelsea. In effetti, la squadra austriaca è ancora imbattuta nel Gruppo E e sembra in buona posizione. La Dinamo ha battuto il Chelsea alla prima giornata ma poi ha perso a Milano e il difensore Stefan Ristovski ha ammesso: "Se sbagliamo veniamo puniti, la Champions League non perdona". Lui e i suoi compagni cercheranno sicuramente di ridurre al minimo gli errori in Austria.

Highlights: Leipzig - Celtic 2-0

La squadra tedesca arriva da due sconfitte nel Gruppo F e deve assolutamente vincere, ma il nuovo allenatore Marco Rose ha fatto la differenza: nella prima gara di Bundesliga contro il Dortmund, il Lipsia ha vinto, mentre in quella persa 2-0 contro il Real Madrid ha giocato bene. "Meritavamo di più", ha commentato Rose. Anche il Celtic ha fatto bene contro lo Shakhtar ma ha soltanto pareggiato e il capitano Callum McGregor ha detto: "Vogliamo andare il più lontano possibile e l'unico modo per riuscirci è fare punti".

Highlights: Milan - Dinamo Zagreb 3-1

Al debutto in Champions League con il nuovo allenatore, il Chelsea di Graham Potter è riuscito solo a pareggiare 1-1 contro il Salisburgo, registrando il suo peggior inizio in Champions League dal 1999/2000. Dal canto suo, il Milan ha vinto in Champions League a San Siro per la prima volta dopo nove anni e Stefano Pioli ha dichiarato: "Meritavamo di vincere in Champions League, se lo meritavano i tifosi, ma possiamo anche fare meglio”.

Lo sapevi?

Le squadre si sono incontrate proprio nella fase a gironi di Champions League 1999/2000, in cui il Chelsea era partito molto male, ma dopo due pareggi i Blues sono arrivati primi nel girone e il Milan ultimo.

Highlights 2020: Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2-3

Le squadre si affrontano per la terza fase a gironi consecutiva, ma se la logica suggerisce una vittoria per i campioni d'Europa, vale la pena notare che lo Shakhtar ha battuto il Real Madrid in casa e in trasferta nel 2020/21. Al posto dell'infortunato Karim Benzema, Federico Valverde si è comportato molto bene finora e Carlo Ancelotti ha commentato: "Gli ho detto che se non segna dieci gol in questa stagione, visto come calcia, strapperò il patentino da allenatore".



Highlights: Man. City - Dortmund 2-1

Erling Haaland ha segnato 26 gol in 21 partite di UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale) e l'ultimo ha permesso al Manchester City di battere il Dortmund. Il neo acquisto Manuel Akanji ha dichiarato: "Siamo partiti bene e ora siamo in testa, ma non dobbiamo tirare i remi in barca". Il Copenaghen deve ancora vincere, ma dopo il pareggio contro il Siviglia l'esterno Viktor Claesson ha promesso: "Daremo filo da torcere al City".

Highlights: Sevilla - Dortmund 2-3

Dopo aver conquistato un solo punto nelle prime partite, l'allenatore del Siviglia, Julen Lopetegui, ha dichiarato: "Ci sono ancora 12 punti in palio. Evidentemente, il doppio confronto con il Dortmund sarà molto importante". Il Dortmund ha messo in difficoltà il City all'ultima giornata e può guardare l'almanacco con ottimismo perché non ha mai perso a Siviglia: dopo un 2-2 nel 2010, ha vinto 3-2 nel 2021.

Guarda il gol del Maccabi Haifa contro il Paris

Per la prima volta in assoluto, la Juventus ha perso le prime due partite della fase a gironi, ma Massimiliano Allegri non è intenzionato a mollare il timone. "Questi momenti capitano sempre nel calcio", ha detto. "Non tutto è perduto." Sulla carta, questa partita dovrebbe avere un esito scontato, ma anche se il Maccabi ha perso 3-1 contro il Paris alla seconda giornata, è andato in vantaggio ed è sempre stato in partita. "Con un po' di fortuna potevamo anche segnare un altro gol", ha detto l'allenatore.

Lo sapevi?

La Juventus ha battuto il Maccabi Haifa per 1-0 in casa e in trasferta nella fase a gironi 2009/10, vincendo a Torino con un gol di Giorgio Chiellini.

Highlights: Juventus - Benfica 1-2

Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e il tecnico di casa Roger Schmidt ha osservato: "Vincere sarebbe molto positivo per la fiducia. Il primo posto nel girone? Vedremo". Il Paris è andato in difficoltà contro il Maccabi Haifa, ma poi ha vinto con i gol delle superstar Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. "Spero che continuiamo a segnare tutti e tre, perché significherebbe vincere", ha commentato il nazionale francese.