Spagna - Portogallo, Finalissima di futsal: dove guardarla e orari

L'atto conclusivo della Finalissima di futsal si gioca a Buenos Aires e vede opposte due delle squadre più blasonate a livello europeo: Spagna e Portogallo.

Partite della Finalissima di futsal 2002 Giovedì 15 settembre:

Semifinali

Portogallo - Paraguay 2-1

Argentina - Spagna 0-3 Domenica 18 settembre:

Finale terzo posto

Argentina - Paraguay (14:00 ora locale, 19:00 CET) Finale

Spagna - Portogallo (16:45 ora locale, 21:45CET)

Cosa devi sapere?

Tra i numerosi eventi presentati nell'ambito della cooperazione tra UEFA e CONMEBOL, la Finalissima di futsal è un torneo a quattro squadre che ha visto in gara Portogallo (vincitore di UEFA Futsal EURO 2022), Spagna (terza classificata), Argentina (vincitrice della Copa América de Futsal CONMEBOL 2022) e Paraguay (secondo classificato).

Con tutte le partite giocate al Parque Roca di Buenos Aires, entrambe le squadre europee hanno prevalso giovedì. Il Portogallo ha battuto il Paraguay per 2-1 in rimonta, mentre la Spagna ha sconfitto i padroni di casa per 3-0.

Highlights Finalissima futsal: Argentina - Spagna 0-3

Sarà il 34° incontro tra le due squadre iberiche. Tradizionalmente, la Spagna ha dominato, rimanendo imbattuta nei primi 11 e rimanendo imbattuta a livello ufficiale ancora più a lungo: il 6-1 nella fase a gironi di Futsal EURO 2010 è stato il successo più eclatante.

Tuttavia, la sua serie di vittorie si è conclusa quando il Portogallo l'ha battuta 3-2 ai supplementari nella finale di Futsal EURO 2018 a Lubiana. Da allora, la Spagna è stata battuta dai vicini di casa ai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA di Futsal 2021 e nelle semifinali di Futsal EURO 2022.

Highlights Finalissima futsal: Portogallo - Paraguay 2-1

La Spagna è comunque in vantaggio per 25-4 negli scontri diretti (con quattro pareggi) e la sua vittoria contro l'Argentina ha ricordato l'epoca d'oro. La squadra cercherà di vincere la sua prima finale da febbraio 2016, quando si è aggiudicata il titolo europeo a Belgrado (dopo aver sconfitto il Portogallo per 6-2 ai quarti).

Il Portogallo punta invece al quarto titolo importante consecutivo, il terzo in 12 mesi dopo il mondiale dello scorso ottobre ed EURO a febbraio. Incredibilmente, le rappresentative portoghesi sono arrivate alla finale di tutti e cinque i campionati competitivi di futsal: oltre che a livello maggiore, il Portogallo è stato finalista a UEFA Women's Futsal EURO a luglio e a UEFA Under 19 Futsal EURO la scorsa settimana, ma in entrambe le occasioni si è arreso alla Spagna.

Spagna e Portogallo: bilancio nei confronti diretti nelle finali maschili a livello maggiore Spagna: Futsal EURO

Vittoria: 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016

Sconfitta: 1999, 2018 Coppa del Mondo

Vittoria: 2000, 2004

Sconfitta: 1996, 2008, 2012 Portogallo: Futsal EURO

Vittoria: 2018, 2022

Sconfitta: 2010 Coppa del Mondo

Vittoria: 2021

L'opinione dal campo

José Raya, giocatore Spagna: "Il Portogallo ci ha battuti l'ultima volta, ma siamo venuti qui per fare il nostro lavoro e sono sicuro che sarà una gran bella finale".

Jorge Braz, allenatore Portogallo: "Non siamo sotto pressione, è un grande piacere essere qui per vincere la Finalissima. Spero che ci sia il tutto esaurito, il futsal se lo merita".

Semifinale di Futsal EURO 2022: Portogallo - Spagna 3-2

Ci sono i supplementari?

A differenza della semifinale e della finale per il terzo posto, in finale si andrà ai tempi supplementari (di cinque minuti ciascuno) in caso di parità dopo i 40 minuti. In caso di parità dopo i supplementari, la finale si deciderà ai rigori.

Partite ufficiali tra Spagna e Portogallo Futsal EURO Semifinale 2022: Portogallo - Spagna 3-2

Finale 2018: Portogallo - Spagna 3-2 (dts)

Quarti di finale 2016: Portogallo - Spagna 2-6

Finale terzo posto 2014: Portogallo - Spagna 4-8

Finale 2010: Portogallo - Spagna 2-4

Fase a gironi 2010: Portogallo - Spagna 1-6

Semifinale 2007: Spagna - Portogallo 2-2 (dts, 4-3 dcr)

Fase a gironi 2005: Portogallo - Spagna 1-3

Fase a gironi 2003: Spagna - Portogallo 3-3 Coppa del Mondo di futsal Quarti di finale 2021: Spagna - Portogallo 2-4 (dts)

Seconda fase a gironi 2004: Spagna - Portogallo 3-1

Seconda fase a gironi 2000: Portogallo - Spagna 1-3

Portogallo - Spagna: momenti memorabili

Dove guardare la finale in TV e online in Europa

Albania: RTSH

Bosnia ed Erzegovina: BHRT

Bulgaria: BNT

Ungheria: MTVA

Lituania: LRT

Portogallo: RTP, Canal 11

Spagna: TVE

Ucraina: Suspilne

Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gibilterra, Grecia, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito: UEFA.tv

Com'è il trofeo della Finalissima di futsal?

Il trofeo della Finalissima di futsal