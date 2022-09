Cosa guardare alla terza giornata di UEFA Champions League

La UEFA Champions League prosegue con 16 partite distribuite tra martedì e mercoledì.

UEFA.com seleziona alcuni temi caldi in vista della terza tornata di incontri.

Martedì 4 ottobre

Gruppo A: Liverpool - Rangers, Ajax - Napoli

Gruppo B: Porto - Leverkusen, Club Brugge - Atlético

Gruppo C: Bayern - Plzeň, Inter - Barcelona

Gruppo D: Marseille - Sporting CP, Frankfurt - Tottenham

Mercoledì 5 ottobre

Gruppo E: Salzburg - Dinamo Zagreb, Chelsea - AC Milan

Gruppo F: Leipzig - Celtic, Real Madrid - Shakhtar

Gruppo G: Man City - Copenhagen, Sevilla - Dortmund

Gruppo H: Juventus - Maccabi Haifa, Benfica - Paris

Cosa guardare

Highlights: Liverpool - Ajax 2-1

Sfida tra Inghilterra e Scozia ad Anfield

C'è stato un forte sospiro quando il sorteggio della fase a gironi ha abbinato Liverpool e Rangers: le sfide tra squadre inglesi e scozzesi, si sa, sono sempre intriganti. Andrew Robertson, terzino sinistro dei Reds nato a Glasgow, potrebbe essere al centro dell'attenzione perché in passato ha ammesso candidamente: "Sono cresciuto tifando Celtic perché non mi piace avere niente a che fare con i Rangers".

Le squadre si incontrano per la prima volta nelle competizioni UEFA, e anche se la logica sembra favorire quella di Jürgen Klopp, i club scozzesi si sono già tolti qualche soddisfazione ad Anfield. Il Liverpool ha battuto Celtic (2-0, 1966), Hibernian (3-1, 1975) e Aberdeen (4-0, 1980) nei primi confronti casalinghi contro le scozzesi in Europa, ma da allora non ci è più riuscito (P2 S1): in particolare, il Celtic si è imposto 2-0 ai quarti di finale di Coppa UEFA 2002/03.

Highlights: Chelsea - Salzburg 1-1

Chelsea alla prova Milan



"Siamo ancora all'inizio", ha insistito l'attaccante Raheem Sterling dopo l'1-1 tra Chelsea e Salisburgo alla seconda giornata, prima partita con il neoallenatore Graham Potter. "Sta trasmettendo le sue idee. Penso che i ragazzi lo abbiano recepito bene, ma ha solo bisogno di più tempo". Il tempo, però, potrebbe non essere dalla parte dei Blues, perché a Stamford Bridge arrivano i campioni d'Italia.

Con le partite di Premier League cancellate per la morte della regina Elisabetta II e dopo la sosta per le nazionali, il nuovo tecnico ha avuto un inizio complicato allo Stamford Bridge. Le statistiche appaiono già inquietanti: i giornali inglesi sottolineano che questo è il peggior inizio in Champions League dei Blues dal 1999/2000. Non è il momento migliore per accogliere i sette volte campioni d'Europa, ma c'è mai un bel momento?

Highlights: M. Haifa - Paris 1-3

Benfica sulle orme del Paris

Il Paris ha iniziato la stagione in modo molto soddisfacente con il nuovo allenatore Christophe Galtier, vincendo 2-1 contro la Juventus e 3-1 contro il Maccabi Haifa, ma mercoledì a Lisbona deve affrontare una prova più difficile. Anche il Benfica, infatti, ha sei punti, e il 2-1 in casa della Juve alla seconda giornata ha segnato la dodicesima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. "Ho visto una squadra molto coraggiosa che voleva andare avanti", ha detto orgoglioso il tecnico Roger Schmidt.

I gioielli del Paris – Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi – sono andati tutti a segno in Israele: un segnale positivo prima della visita in una città che non ha mai portato bene al PSG. I campioni di Francia hanno perso tutte e tre le precedenti trasferte contro il Benfica (l'ultima per 2-1 nella fase a gironi 2013/14) e hanno anche giocato la finale di UEFA Champions League 2021 nel suo stadio, perdendo 1-0 contro il Bayern.

Quando si gioca la fase a gironi di UEFA Champions League? Terza giornata: 4/5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

Giornate successive

• Tutte le partite di questa settimana si giocano a campi invertiti alla quarta giornata. Dinamo Zagabria-Salisburgo potrebbe essere una gara da vedere: le due squadre sperano infatti che Milan e Chelsea si tolgano punti a vicenda nell'altra sfida del Gruppo E.

• Erling Haaland prepara il ritorno a casa alla quinta giornata, quando il Manchester City farà visita al Borussia Dortmund. Il norvegese ha smorzato i festeggiamenti dopo il gol contro il BVB a Manchester: farà altrettanto davanti al Muro Giallo?

• Il giorno dopo il ritorno di Haaland a Dortmund, il Barcellona di Robert Lewandowski ospita la sua ex squadra, il Bayern München. L'attaccante polacco ha sprecato ghiotte occasioni alla seconda giornata, quando la sua squadra ha perso 2-0 in Germania: correggerà il tiro al Camp Nou?