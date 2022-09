Roma-HJK 3-0: tris all'HJK, riscatto Giallorosso

La Roma si riscatta dopo la sorprendente sconfitta contro il Ludogorets e conquista la prima vittoria nel suo girone di UEFA Europa League. Allo Stadio Olimpico, nella seconda giornata del Gruppo C, la squadra di José Mourinho battono 3-0 un HJK Helsinki in dieci uomini per oltre 75 minuti grazie a una grande ripresa: Paulo Dybala entra e sblocca il risultato, prima delle reti di Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti, al primo centro in Giallorosso.



Come previsto, Mourinho applica un turn-over ragionato e schiera per la prima volta titolare Matías Viña, che finora aveva giocato solo pochi secondi contro l'Empoli. La partenza dei Giallorossi è contratta, ma dopo meno di un quarto d'ora arriva una potenziale svolta del match. Dopo una revisione VAR, il capitano dei finlandesi Miro Tenho è espulso per un fallo da ultimo uomo su Andrea Belotti, preferito a Tammy Abraham.

Il capitano Giallorosso, Lorenzo Pellegrini, ha festeggiato il suo primo gol stagionale nella sfida di UEFA Europa League di questa sera all'Olimpico Getty Images

La squadra di Toni Koskela, in inferiorità numerica, mette i brividi a Rui Patrício, con un colpo del difensore centrale Arttu Hoskonen che scheggia la parte esterna del palo. Poi i padroni di casa iniziano a macinare gioco e occasioni, trovando però sulla loro strada un Conor Hazard in serata di grazia: il portiere nordirlandese ferma Nicolò Zaniolo, Belotti e Bryan Cristante, mentre i colpi di testa di Lorenzo Pellegrini e dello stesso 'Gallo' terminano di poco fuori.

Nella ripresa Mourinho getta nella mischia Dybala e Chris Smalling e la mossa porta subito frutto. La Joya, al primo pallone toccato, lascia partire un bolide di sinistro che non dà scampo al pur bravo portiere avversario: sono trascorsi meno di due minuti, la Roma è avanti grazie al primo gol europeo dell'argentino.



I 60mila dell'Olimpico esplodono e fanno festa di nuovo dopo due giri di lancette. Questa volta è Pellegrini, con un tocco quasi fortuito di petto sull'iniziativa di Zaniolo, a mettere il pallone in fondo al sacco: il capitano si sblocca, dopo aver fallito un rigore lunedì sera contro l'Empoli.