İstanbul Başakşehir-Fiorentina 3-0: notte amara per i Viola

La Fiorentina perde 3-0 a Istanbul contro l'İstanbul Başakşehir nel Gruppo A di UEFA Europa Conference League. A inizio ripresa la sblocca Serdar Gürler per i padroni di casa, poi è lo stesso attaccante a trovare il raddoppio che chiude i giochi. La ciliegina sulla torta la mette Bertrand Traoré firmando il terzo gol.

I Viola partono con un problema prima ancora di iniziare: Lucas Martínez Quarta, inizialmente nell'undici titolare, non è in grado di giocare e viene rimpiazzato da Rolando Mandragora, con Sofyan Amrabat che si posiziona in difesa.

Highlights: Fiorentina - RFS 1-1

Per scuotere la squadra nel secondo tempo Vincenzo Italiano inserisce Luka Jović per Arthur Cabral. Ma sono i padroni di casa a passare: sugli sviluppi di un calcio d'angolo segna Gürler.

E' ancora Gürler a trovare la via del gol, approfittando dell'incertezza di Pierluigi Gollini. Al 71' è 2-0 per il Başakşehir. E' notte fonda per i Viola: pochi minuti dopo viene espulso Jonathan Ikoné per doppia ammonizione.

Il colpo di grazia è a firma Traoré, che batte Gollini con un bel diagonale. Başakşehir a quota sei punti, dopo due vittorie.