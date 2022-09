Le partite di mercoledì: bene Milan e Napoli, male la Juventus

Erling Haaland segna un gol spettacolare contro la sua ex squadra e regala al Manchester City la seconda vittoria consecutiva nel girone. Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi vanno a segno per il Paris in casa del Maccabi Haifa, mentre il Napoli vince sul campo dei Rangers e il Milan trionfa a San Siro contro la Dinamo. Delusione per il Chelsea nella prima partita con Graham Potter in panchina e soprattutto per la Juve, battuta a Torino dal Benfica.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della seconda giornata.

Gruppo A

Matteo Politano, Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombélé segnano nel secondo tempo e suggellano il trionfo del Napoli, che però si fa parare due rigori da Allan McGregor dopo l'espulsione di James Sands al 56'. Piotr Zieliński viene neutralizzato due volte dal dischetto (la seconda dopo una ribattuta per invasione d'area di Politano), mentre Politano trasforma a metà ripresa. I gol nel finale di Raspadori e Ndombélé chiudono una gara a senso unico.

Gruppo A In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti NAP Napoli Ora in gioco 2 2 0 0 7 1 6 6 LIV Liverpool Ora in gioco 2 1 0 1 3 5 -2 3 AJX Ajax Ora in gioco 2 1 0 1 5 2 3 3 RAN Rangers Ora in gioco 2 0 0 2 0 7 -7 0

Gruppo E

La Dinamo arriva a Milano con l'intenzione di riproporre il piano gara che le aveva consentito di battere il Chelsea alla prima giornata: difendere e colpire in contropiede. Il rigore trasformato da Olivier Giroud poco prima dell'intervallo, però, non fa parte del copione, che viene definitivamente stracciato quando Alexis Saelemaekers raddoppia di testa a inizio ripresa. La Dinamo si fa vedere più determinata e accorcia con Mislav Oršić, ma perde le speranze nel finale quando subisce il gol del subentrato Tommaso Pobega.

Il gol dalla corta distanza di Noah Okafor impedisce a Graham Potter di esordire sulla panchina del Chelsea con una vittoria. I Blues dominano nel primo tempo ma non chiamano mai all'intervento Philipp Köhn. Raheem Sterling porta i londinesi in vantaggio a inizio ripresa con un bel tiro a girare, ma il Salisburgo cresce e trova il pari con Okafor su assist di Junior Adamu a 15 minuti dalla fine. I subentrati Hakim Ziyech e Armando Broja si avvicinano al gol sul finire, ma la formazione austriaca tiene duro.

Gruppo F

Un'altra magia di Mykhailo Mudryk permette allo Shakhtar di recuperare a Varsavia. La buona partenza degli Hoops dà i suoi frutti quando il cross di Reo Hatate si insacca grazie a una deviazione di Artem Bondarenko. Pochi istanti dopo la respinta di Anatoliy Trubin su Moritz Jenz, il bel passaggio di Georgiy Sudakov libera Mudryk, che supera Josip Juranović e conclude in rete. Il Celtic ha la meglio in un secondo tempo serrato, ma i subentrati Giorgos Giakoumakis e Daizen Maeda non riescono a trovare il gol della vittoria.

Le Merengues vincono con due bei gol a fine gara di Federico Valverde e Marco Asensio. I padroni di casa sembrano vulnerabili nelle battute iniziali e rischiano di subire il gol tre volte con Christopher Nkunku. Manca fluidità al Madrid, che rischia di non segnare in una gara del girone di Champions League per la seconda volta in 41 partite. Ma ecco che Valverde raccoglie un passaggio di Vinícius Júnior e va a segno, mentre il subentrato Asensio raddoppia nel recupero.

Gruppo G

Il Manchester City batte il Dortmund in rimonta con due gol straordinari nel finale. Dopo un primo tempo laborioso, gli ospiti passano in vantaggio con un colpo di testa di Jude Bellingham su cross di Marco Reus. Il City lotta per superare un Dortmund caparbio e pareggia con un bel tiro di John Stones da fuori area. Tutto è pronto per lo spettacolare gol della vittoria di Erling Haaland contro la ex squadra su un traversone altrettanto pregevole di João Cancelo.

Grazie alle rispettive difese, Copenaghen e Siviglia guadagnano i primi punti nel Gruppo G. La squadra spagnola domina ma non riesce a concretizzare, andando vicino al gol solo con un tiro sopra la traversa di Ivan Rakitić. Il Copenaghen cresce gradualmente e ha la possibilità di passare in vantaggio con Victor Kristiansen, ma anche lui spara alto. Il sempre vivace Isco è una presenza costante ma non riesce a scardinare la retroguardia di casa.

Gruppo H

Il Benfica passa in svantaggio ma poi consegna alla Juventus la seconda sconfitta consecutiva nel Gruppo H. Arkadiusz Milik porta la Juve avanti dopo appena quattro minuti con un colpo di testa su punizione di Leandro Paredes. Il Benfica, però, riesce a contenere il dominio dei bianconeri e si porta in parità prima dell'intervallo, quando João Mário trasforma un rigore concesso per fallo di Fabio Miretti su Rafa Silva. Nella ripresa, la formazione portoghese acquisisce ancora più fiducia e segna il gol decisivo con David Neres.

Mbappé diventa il miglior marcatore ex equo del Paris in Champions League ed evita una sconfitta imbarazzante ai campioni di Francia. I padroni di casa si portano in vantaggio al 24' con una splendida conclusione al volo di Tjaronn Chery, per la gioia di un Sammy Ofer Stadium gremito, ma poi la velocità di Mbappé consente a Lionel Messi di pareggiare. I ruoli si invertono nel secondo tempo, quando Mbappé firma il suo 30esimo gol in Champions League con il PSG ed eguaglia Edinson Cavani. Neymar segna il 3-1 nel finale.

