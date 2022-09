L'Uragan lvano-Frankivsk sostituisce il Kherson in UEFA Futsal Champions League

A causa dell'attuale situazione nella regione e nella città di Kherson, l'MFC Kherson non è purtroppo in grado di partecipare alla UEFA Futsal Champions League 2022/23.

In questo caso eccezionale e nell'interesse della competizione, la UEFA ha deciso, in base all'articolo 62.01 del regolamento della competizione, di sostituire l'MFC Kherson con l'Uragan lvano-Frankivsk, secondo classificato nel campionato ucraino di futsal.

Il nuovo club sarà aggregato al Gruppo 4 del Percorso A del turno principale, in programma dal 25 al 30 ottobre (date esatte da confermare a tempo debito), con le seguenti squadre: SL Benfica (Portogallo), VSE Haladás (Ungheria) e United Galati (Romania, squadra ospitante).