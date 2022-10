Spareggi Coppa del Mondo Femminile: Scozia, Galles e Portogallo avanti, sfideranno Irlanda, Svizzera e Islanda

Scozia, Galles e Portogallo hanno vinto il turno 1 degli spareggi di accesso alla Coppa del Mondo FIFA Femminile 2023 di giovedì e accedono al turno successivo: martedì si decideranno due posti in finale e un altro negli spareggi interconfederali.

Il tabellone degli spareggi Secondo turno ( martedì 11 ottobre) Portogallo - Islanda (19:00 CET)

Svizzera - Galles (19:00 CET)

Scozia - Repubblica d'Irlanda (21:00 CET)

Tutti gli spareggi in parità dopo 90 minuti proseguiranno ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore. Chi si qualifica direttamente? Le due vincitrici degli spareggi con il ranking più alto – in base ai risultati nella fase di qualificazione a gironi (contro la prima, terza, quarta e quinta classificata nel girone) e al secondo turno di spareggio – si qualificano per la fase finale, in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda. L'altra vincitrice partecipa agli spareggi interconfederali in Nuova Zelanda dal 17 al 23 febbraio.

Primo turno: giovedì 6 ottobre

Portogallo - Belgio 2-1

Un gol di Fatima Pinto all'89' regala al Portogallo la sfida contro l'Islanda al secondo turno. Il finale di gara è convulso: il Belgio resta in dieci per l'spulsione della subentrata Amber Tysiak e Carole Costa centra una traversa prima della rete decisiva di Pinto.

In precedenza, Marchão aveva portato in vantaggio la squadra lusitana al 29'. Il Belgio aveva trovato il pareggio poco prima dell'intevallo grazie a un rigore trasformato da Tessa Wullaert e concesso per un fallo di mano della stessa Marchão.

Il Portogallo sfiderà l'Islanda nel turno 2 BELGA MAG/AFP via Getty Images

Galles - Bosnia ed Erzegovina 1-0 (dts)

A Cardiff, il Galles non riesce a trovare il gol nei tempi regolamentari contro la Bosnia ed Erzegovina. La squadra di casa spedisce il pallone in rete addirittura quattro volte, solo per collezionare altrettante segnalazioni di fuorigioco.

La sfida si sblocca alla fine del primo tempo supplementare: Jess Fishlock va a bersaglio sugli sviluppi di una punizione di Rachel Rowe e regala al Galles la chance di giocarsi la qualificazione mondiale martedì contro la Svizzera a Zurigo.

Jess Fishlock tviene festeggiata dopo il suo gol per il Galles Getty Images

Scozia - Austria 1-0 (dts)

La sfida non si sblocca nei tempi regolamentari, nonostante il predominio della squadra di casa, ma passano appena 2' del primo tempo supplementare e la subentrata Abi Harrison, sugli sviluppi di un corner di Erin Cuthbert, manda in delirio i 10.182 spettatori di Hampden Park.

Il gol basta alla Scozia per superare l'Austria e guadagnarsi l'accesso alla sfida decisiva di martedì contro la Repubblica d'Irlanda.

Come si stabilisce la classifica delle vincitrici degli spareggi Per determinare la classifica delle vincitrici degli spareggi, i risultati degli spareggi del secondo turno 2 (tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e nessuno per la sconfitta; si tiene conto dei risultati dei tempi supplementari, ma non di eventuali calci di rigore) vengono aggiunti ai risultati delle partite della fase a gironi utilizzati per determinare la classifica delle seconde classificate dei gironi (vedere paragrafo 14.04 del regolamento ufficiale). I seguenti criteri sono applicati nell'ordine indicato: 1: maggior numero di punti 2: miglior differenza reti 3: maggior numero di gol segnati 4: maggior numero di gol segnati in trasferta 5: maggior numero di vittorie 6: maggior numero di vittorie in trasferta 7: minor numero di punti disciplinari in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatrici e dirigenti della squadra (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti) 8 posizione più alta nel ranking per coefficienti UEFA per nazionali femminili utilizzato per il sorteggio della fase a gironi (vedi Allegato B.1.2 del regolamento ufficiale).

Ranking dopo la fase a gironi

Spareggi interconfederali

È previsto un torneo a 10 squadre in Nuova Zelanda dal 17 al 23 febbraio 2023 per determinare le ultime tre partecipanti alla fase finale. La UEFA sarà rappresentata dalla migliore terza classificata agli spareggi.

Partecipanti per confederazione/squadre in gara

AFC: 2 (Taipei Cinese, Thailandia)

CAF: 2 (Camerun, Senegal)

CONCACAF: 2 (Haiti, Panama)

CONMEBOL: 2 (Cile, Paraguay)

OFC: 1 (Papua Nuova Guinea)

UEFA: 1

Le squadre saranno suddivise in tre gironi: due da tre squadre e uno da quattro, con le teste di serie decise dal ranking FIFA. I tre gironi si giocheranno a eliminazione diretta e le vincitrici si qualificheranno per la fase finale. Nei due gironi da tre squadre, la testa di serie andrà direttamente in finale (dopo aver giocato un'amichevole contro la Nuova Zelanda o una nazione ospite) e incontrerà la vincitrice della semifinale tra le altre due squadre del proprio girone.