Spareggi Coppa del Mondo Femminile: qualificate Svizzera e Irlanda, Portogallo agli spareggi interconfederali

Svizzera e Repubblica d'Irlanda prenotano un posto alla fase finale di Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 grazie alle vittorie al secondo turno di spareggio, mentre il Portogallo va agli spareggi interconfederali di febbraio.

Portogallo, Scozia e Galles hanno superato il primo turno giovedì raggiungendo Islanda, Irlanda e Svizzera al secondo turno. La Svizzera ha battuto il Galles, mentre l'Irlanda ha vinto in Scozia: le due squadre si sono qualificate alla fase finale come migliori vincitrici agli spareggi. Il Portogallo ha battuto l'Islanda ai supplementari, ma per andare in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto dovrà superare gli spareggi interconfederali.

Chi si è qualificato in Coppa del Mondo finora? Qualificate Nazioni ospitanti: 2 (Australia, Nuova Zelanda)

AFC: 5 (Cina, Giappone, Filippine*, Corea del Sud, Vietnam*)

CAF: 4 (Marocco*, Nigeria, Sudafrica, Zambia*)

CONCACAF: 4 (Canada, Costa Rica, Giamaica, Stati Uniti)

CONMEBOL: 3 (Argentina, Brasile, Colombia)

UEFA: 11 (Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Repubblica d'Irlanda, Spagna, Svezia, Svizzera)

Spareggi interconfederali: 3 (da conf.) *All'esordio Spareggi interconfederali È previsto un torneo a 10 squadre dal 17 al 23 febbraio 2023 in Nuova Zelanda per determinare le ultime tre partecipanti alla fase finale. La UEFA è rappresentata dalla terza miglior vincitrice degli spareggi. Partecipanti per confederazione

AFC: 2 (Taipei Cinese, Thailandia)

CAF:2 (Camerun, Senegal)

CONCACAF: 2 (Haiti, Panama)

CONMEBOL: 2 (Cile, Paraguay)

OFC: 1 (Papua Nuova Guinea)

UEFA: 1 (Portogallo) Le squadre saranno suddivise in tre gironi (due da tre e uno da quattro), con teste di serie decise in base al ranking FIFA. Tutti i gironi verranno disputati come competizioni separate a eliminazione diretta e la vincente andrà alla fase finale. Nei due gironi da tre squadre, una testa di serie andrà direttamente in finale (dopo aver giocato un'amichevole contro la Nuova Zelanda o un'altra nazione ospitante) e affronterà la vincente della semifinale tra le altre due nazioni.

Secondo turno (martedì 11 ottobre)

Svizzera - Galles 2-1 (dts)

Fabienne Humm ha segnato il gol decisivo della Svizzera

Scozia - Repubblica d'Irlanda 0-1

Amber Barrett segna il gol partita per l'Irlanda

Portogallo - Islanda 4-1

Tatiana Pinto ha segnato il terzo gol del Portogallo Octavio Passos/Getty Images

Spareggi Chi si è qualificato direttamente? Le due vincitrici degli spareggi con la classifica più alta – in base ai risultati nella fase a gironi di qualificazione (contro le prime, terze, quarte e quinte del girone) e degli spareggi del secondo turno – Svizzera e Irlanda – si sono qualificate alla fase finale, in programma in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. L'altra vincitrice degli spareggi, il Portogallo, giocherà gli spareggi interconfederali in Nuova Zelanda dal 17 al 23 febbraio; il sorteggio è in programma alle 12 CET di venerdì. Il sorteggio della fase finale si svolgerà il 20 ottobre ad Auckland.

Primo turno: giovedì 6 ottobre

Portogallo - Belgio 2-1

Il Portogallo ha affrontato l'Islanda al secondo turno BELGA MAG/AFP via Getty Images

Galles - Bosnia ed Erzegovina 1-0

Jess Fishlock dopo il gol del Gallese

Scozia - Austria 1-0 (dts)

Abi Harrison dopo il gol della vittoria della Scozia

Uso del VAR

Come si stabilisce la classifica delle vincitrici degli spareggi Per determinare la classifica delle vincitrici degli spareggi, i risultati degli spareggi del secondo turno 2 (tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e nessuno per la sconfitta; si tiene conto dei risultati dei tempi supplementari, ma non di eventuali calci di rigore) vengono aggiunti ai risultati delle partite della fase a gironi utilizzati per determinare la classifica delle seconde classificate dei gironi (vedere paragrafo 14.04 del regolamento ufficiale). I seguenti criteri sono applicati nell'ordine indicato: 1: maggior numero di punti 2: miglior differenza reti 3: maggior numero di gol segnati 4: maggior numero di gol segnati in trasferta 5: maggior numero di vittorie 6: maggior numero di vittorie in trasferta 7: minor numero di punti disciplinari in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatrici e dirigenti della squadra (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti) 8 posizione più alta nel ranking per coefficienti UEFA per nazionali femminili utilizzato per il sorteggio della fase a gironi (vedi Allegato B.1.2 del regolamento ufficiale).

Ranking dopo la fase a gironi