Semifinali Finalissima Futsal 2022: Portogallo - Paraguay, Argentina - Spagna – dove guardarla, orario e anteprima

La prima Finalissima di Futsal inizia giovedì al Parque Roca di Buenos Aires e vedrà i campioni d'Europa e del mondo del Portogallo contendersi un posto nella finale contro il Paraguay, prima della sfida dell'altra semifinale tra i padroni di casa dell'Argentina e la Spagna.

Calendario Giovedì 15 settembre:

Semifinali

Portogallo - Paraguay (17:00 locali, 22:00 CET)

Argentina - Spagna (19:45 locali, 00:45 CET) Domenica 18 settembre:

Finale terzo posto (14:00 locali, 19:00 CET)

Finale primo posto (16:45 local, 21:45CET) In semifinale se la partita termina in pareggio, si va direttamente ai calci di rigore. Solo la finale prevede tempi supplementari prima dei rigori.

Cos'è la Finalissima di Futsal?

All'interno del piano di ampliamento della collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, la Finalissima di Futsal è un mini torneo a quattro squadre a eliminazione diretta che si giocherà al Parque Roca di Buenos Aires, in Argentina. I vincitori di UEFA Futsal EURO 2022, il Portogallo, e la terza classificata del medesimo torneo, la Spagna, si contenderanno il trofeo con l'Argentina, vincitrice della CONMEBOL Copa América di Futsal 2022, e il Paraguay, vice campione.

Anteprima semifinale

Dopo aver vinto per la prima volta nella sua storia il Mondiale ed essersi riconfermato campione di EURO negli ultimi 12 mesi, il Portogallo può adesso completare un triplete del tutto inedito a Buenos Aires. I portoghesi hanno portato in Argentina 11 dei 14 calciatori che hanno vinto a febbraio ad Amsterdam, con l'infortunato Tiago Brito sostituito da Mário Freitas, uno dei tre in squadra senza titoli a livello di nazionale, insieme ai talenti emergenti Hugo Neves e Silvestre Ferreira.

Futsal EURO 2022: tutti i gol del Portogallo

Afonso Jesus, giocatore Portogallo: "Il Paraguay è una squadra molto forte e competitiva che non molla mai. I loro giocatori sono dotati di grande tecnica. Noi vinceremo solo se saremo al meglio. Sono sicuro che i tifosi creeranno un'atmosfera molto bella, come capita sempre in Sud America. Da quello che abbiamo visto per le strade di Buenos Aires, si vede che la gente ama il futsal tanto quanto noi".

Semifinale Copa América: Paraguay - Colombia 4-2 

La Spagna si è classificata terza a Futsal EURO 2022 (la Russia, seconda classificata, è attualmente sospesa). Tuttavia, è stata la squadra dominante nelle competizioni UEFA, vincendo sette dei 12 Futsal EURO, compreso il torneo sperimentale inaugurale del 1996, ed è sempre approdata in semifinale.

Futsal EURO 2022: la Spagna vince il bronzo

La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo nel 2000 e nel 2004 e si è classificata seconda contro il Brasile nel 1996, 2008 e 2012. Ha perso ai quarti di finale 2021 contro il Portogallo, che l'ha sconfitta anche nelle semifinali di EURO 2022.

Copa América final highlights: Argentina 1-0 Paraguay

Dove guardare la Finalissima di Futsal in TV e in streaming in Europa

Albania: RTSH

Bosnia-Erzegovina: BHRT

Bulgaria: BNT

Ungheria: MTVA

Lituania: LRT

Portogallo: RTP, Canal 11

Spagna: TVE

Ucraina: Suspilne

Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gibilterra, Grecia, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito: UEFA.tv