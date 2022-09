Finalissima di Futsal 2022, Argentina, Paraguay, Portogallo, Spagna: la guida

I vincitori della UEFA Futsal EURO 2022, il Portogallo, e la terza classificata, la Spagna, si sfideranno in un torneo a eliminazione diretta a quattro squadre con l'Argentina, vincitrice della CONMEBOL Copa América di Futsal 2022, e la seconda classificata del Paraguay, al Parque Roca di Buenos Aires, in Argentina, il giovedì e la domenica.

Programma Giovedì 15 settembre:

Semifinali

Portogallo - Paraguay (17:00 locali, 22:00 CET)

Argentina - Spagna (19:45 locali, 00:45 CET) Domenica 18 settembre:

Spareggio terzo posto (14:00 locali, 19:00 CET)

Finale (17:00 locali, 22:00 CET) Argentina / Spagna - Portogallo / Paraguay Tutti gli orari CET. L'ora locale di Buenos Aires è di cinque ore indietro.

Chi gioca la Finalissima 2022 di Futsal

Il Portogallo è campione d'Europa e del mondo in carica. Ha vinto Futsal EURO per la prima volta nel 2018 e ha difeso il titolo ad Amsterdam a febbraio dopo aver raggiunto la finale solo una volta, nel 2010. Nella Coppa del Mondo 2021 in Lituania, il Portogallo ha conquistato la sua prima corona mondiale, battendo in finale l'Argentina per 2-1.

Futsal EURO 2022: I gol del Portogallo

Il Paraguay si è classificato secondo nella Copa América di Futsal 2022 come paese ospitante, quarta volta che raggiunge la finale. Ha raggiunto gli ottavi di finale di Coppa del Mondo 2021.

I padroni di casa dell'Argentina hanno vinto a febbraio la loro terza Copa América di Futsal (non sono riusciti a raggiungere la finale solo una volta nelle ultime sette edizioni), avendo anche vinto due volte il torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA di Futsal sudamericana. Hanno vinto la Coppa del Mondo per la prima volta nel 2016 e sono arrivati in finale nel 2021, perdendo contro il Portogallo.

La Spagna si è classificata terza a Futsal EURO 2022 (la Russia, seconda classificata, è attualmente sospesa). Tuttavia, è stata la squadra dominante nelle competizioni UEFA, vincendo sette dei 12 Futsal EURO, compreso il torneo sperimentale inaugurale del 1996, ed è sempre approdata in semifinale. La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo nel 2000 e nel 2004 e si è classificata seconda contro il Brasile nel 1996, 2008 e 2012. Ha perso ai quarti di finale 2021 contro il Portogallo, che l'ha sconfitta anche nelle semifinali di EURO 2022.

Futsal EURO 2022 semi-final highlights: Portugal 3-2 Spain

Quando si gioca la Finalissima di Futsal?

Le semifinali sono in programma giovedì 15 settembre: il Portogallo affronta il Paraguay alle 17:00 ora locale (22:00 CET) e l'Argentina incontra la Spagna alle 19:45 ora locale (00:45 CET). L'azione si conclude domenica 18 settembre con lo spareggio per il terzo posto alle 14:00 ora locale (19:00 CET) e la finale alle 17:00 ora locale (22:00 CET).

Dove si gioca la Finalissima di Futsal?

La sfida si giocherà al Parque Roca di Buenos Aires, in Argentina. Conosciuto anche come Estadio Mary Terán de Weiss dal nome del tennista, può contenere fino a 15.5000 spettatori. Tra gli eventi che ha ospitato ci sono diverse gare di Coppa Davis e di tennis ai Giochi sudamericani del 2006 per i quali è stato costruito, con il tetto retrattile aggiunto nel 2014.

Come funziona la Finalissima di Futsal?

La Futsal Finalissima è un evento a eliminazione diretta, con le vincitrici delle semifinali che avanzano in finale e le altre due squadre che si contendono il terzo posto. Ad eccezione della finale, non ci sono tempi supplementari, quindi se le sfide sono in parità alla fine dei tempi regolamentari, le squadre vanno direttamente ai rigori. La finale, in caso di parità dopo 40 minuti, avrà due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno prima di un eventuale sequenza di calci di rigore.

Il codice disciplinare FIFA si applica agli incidenti verificatisi durante la partita. I cartellini rossi in semifinale portano alla squalifica in finale o nello spareggio per il terzo posto. In caso contrario, i cartellini gialli e rossi vengono annullati al termine del torneo e non vengono riportati in nessun'altra competizione UEFA, CONMEBOL o FIFA.

Perchè è stata introdotta la Finalissima di Futsal?

Guarda l'Argentina alzare il trofeo della Finalissima

La partita rientra nell'ampliamento della collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, che comprende il calcio femminile, il futsal, le categorie giovanili, lo scambio di arbitri, i programmi di formazione tecnica e la Finalissima di calcio maschile tra i vincitori del Campionato Europeo UEFA e i detentori della Copa América. L'Argentina ha battuto l'Italia per 3-0 nella prima edizione di questa competizione nel 2022. Il Benfica, vincitore della UEFA Youth League, ha vinto 1-0 contro il Peñarol nella Coppa Intercontinentale Under 20 davanti a 40.570 spettatori all'Estadio Centenario di Montevideo, in Uruguay, il mese scorso, mentre il prossimo anno si disputerà anche una Finalissima di calcio femminile tra Inghilterra e Brasile.

Dove guardare la Finalissima di Futsal in TV e online in Europa

Europa

Albania: RTSH

Bosnia ed Erzegovina: BHRT

Bulgaria: BNT

Ungheria: MTVA

Lituania: LRT

Portogallo: RTP

Spagna: TVE

Ucraina: Suspilne

Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gibilterra, Grecia, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito: UEFA.tv