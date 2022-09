Anteprima finale UEFA EURO futsal Under 19 2022: Spagna - Portogallo

La Spagna, padrona di casa dei Campionati Europei UEFA Under 19 di futsal, proverà a difendere il titolo contro il Portogallo sabato nella finale che si giocherà alla Arena Olivo di Jaén.

Dove guardarla: TV/streaming

In breve

La Spagna si è aggiudicata l'edizione inaugurale a Riga nel 2019 vincendo cinque partite su cinque e aveva cominciato in maniera simile qui vincendo e scrivendo nuovi record nel 9-0 contro la Romania e nell'11-1 contro i vice campioni del 2019 della Croazia.

Le due partite successive si sono invece rivelate più difficili del previsto. Prima ha pareggiato 2-2 contro l'Ucraina vincendo il Gruppo A per la differenza reti, e poi ha superato la Polonia per 5-2 ai supplementari in un rematch della semifinale del 2019.

Highlights semifinale: Spagna - Polonia 5-2 (dts)

Il Portogallo invece ha vinto fino a ora tutte le partite. Dopo i 27 gol nelle qualificazioni (miglior attacco delle qualificazioni), ha battuto 4-2 la Polonia, 2-1 la Francia e 6-1 l'Italia prima di travolgere 4-1 l'Ucraina in semifinale.

Conosciamo le squadre

Le parole dal campo

Albert Canillas, allenatore Spagna: "Portogallo e Spagna si conoscono molto bene. Abbiamo giocato molte amichevoli contro di loro, quindi non ci saranno sorprese per nessuna delle due squadre. Sarà una partita molto equilibrata, molto combattuta, che verrà decisa dai piccoli dettagli".

Simão, giocatore Portogallo: "Penso che dopo ogni partita siamo migliorati sempre di più e che in finale saremo al massimo. Affronteremo la partita come se fosse quella della vita e giocheremo per vincere".

Diogo Santos, giocatore Portogallo: "Sentiamo che attraverso questa competizione ci siamo evoluti. Ognuno di noi si fida dei propri compagni, siamo una famiglia".

Highlights semifinale: Portogallo - Ucraina 4-1

Statistiche

Nicolás di Spagna è il capocannoniere della fase finale con cinque gol, e ha eguagliato il numero di gol dei connazionali Adrián Rodríguez e Antonio Pérez nel 2019. Nicolás è l'unico giocatore spagnolo della squadra del 2019 nuovamente in campo in questa edizione.

La Spagna ha segnato 27 gol in queste fasi finali, già tre in più di quelli realizzati a Riga.

Il Portogallo ha segnato 43 gol complessivamente in questa edizione (comprese le qualificazioni alle quali la Spagna non ha partecipato), un numero superiore a quello del 2019.

Si tratta di una finale già disputata a livello maggiore. La Spagna ha battuto il Portogallo per 4-2 vincendo Futsal EURO maschile senior nel 2010, ma il Portogallo ha vendicato la sconfitta per 3-2 dopo i tempi supplementari nella finale del 2018. All'inizio di quest'anno, inoltre, ha eliminato la Spagna nelle semifinali di Amsterdam, conservando il titolo, che ha aggiunto alla corona della Coppa del Mondo di Futsal FIFA 2021, dopo aver estromesso i suoi vicini di casa. Nel frattempo, la Spagna ha sconfitto i padroni di casa del Portogallo in entrambe le finali del Futsal EURO femminile, nel 2019 e nel 2022.

In totale sono stati segnati 91 gol in questa fase finale; già 13 in più rispetto al 2019 ancor prima della finale.