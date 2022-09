Cosa guardare alla seconda giornata di UEFA Champions League

La UEFA Champions League prosegue con 16 partite distribuite tra martedì e mercoledì.

UEFA.com seleziona alcuni temi caldi in vista delle gare della seconda giornata.

13 settembre

Gruppo A: Liverpool - Ajax, Rangers - Napoli

Gruppo B: Porto - Club Brugge, Leverkusen - Atlético

Gruppo C: Plzeň - Inter, Bayern - Barcelona

Gruppo D: Sporting CP - Tottenham, Marseille - Frankfurt

14 settembre

Gruppo E: AC Milan - Dinamo Zagreb, Chelsea - Salzburg

Gruppo F: Shakhtar - Celtic, Real Madrid - Leipzig

Gruppo G: Man City - Dortmund, Copenhagen - Sevilla

Gruppo H: Juventus - Benfica, Maccabi Haifa - Paris

Cosa guardare

Highlights: Ajax - Rangers 4-0

Liverpool sotto assedio contro l'Ajax

Il Liverpool non è partito bene in Premier League, ma la sconfitta per 4-1 a Napoli è stata ancora più devastante. Jürgen Klopp ha commentato: "Siamo ancora alla ricerca di noi stessi e non giochiamo da squadra". È vero il contrario per l'Ajax, che ha dimostrato di non aver sofferto la partenza di Erik ten Hag battendo i Rangers per 4-0.

La vittoria contro i Rangers è stata la sesta consecutiva per l'Ajax, che ha segnato 20 gol. Nonostante le due sconfitte per 1-0 in casa e in trasferta contro i Reds nella fase a gironi 2020/21, i lancieri possono essere ottimisti per la gara ad Anfield. Come ha raccontato l'allenatore Alfred Schreuder dopo la prima giornata: "Ho visto una squadra che si è divertita con tanta energia, che vuole vincere e giocare insieme. Anche se vendi tanti giocatori, puoi ricostruire velocemente un gruppo forte, purché tutti continuino a lavorare insieme".

Guarda il primo gol di Lewandowski con il Barcellona in Champions League goal

Lewandowski torna sul campo del Bayern



"Personalmente sono contento di rivederlo", ha detto il tecnico Julian Nagelsmann a proposito di Robert Lewandowski, autore di 344 gol in 375 con il Bayern Monaco prima di partire quest'estate. Il trasferimento al Barcellona non è stato esente da polemiche, ma da allora entrambe le squadre se la sono cavata bene.

Dopo aver segnato cinque gol nelle prime quattro partite di Liga, Lewandowski è diventato il primo giocatore a segnare una tripletta in Champions League con tre squadre, realizzandone una alla prima giornata contro il Plzeň ("Robert è insaziabile", ha commentato il tecnico Xavi Hernández). Il Bayern, nel frattempo, ha vinto 2-0 sul campo dell'Inter, rimanendo imbattuto per otto gare dopo la partenza di Lewandowski (V6 P2).

Haaland: tutti gol in Champions League goal

Haaland ritrova il Dortmund a Manchester

Lewandowski non è l'unica superstar che si prepara a una reunion alla seconda giornata. A maggio, Erling Haaland ha detto addio ai tifosi del Dortmund trasferendosi al Manchester City dopo 86 gol in 89 partite. Con la doppietta contro il Siviglia alla prima giornata, è arrivato a 12 gol con il City: difficilmente vorrà fermarsi contro i suoi ex compagni di squadra.

Tuttavia, dopo aver visto partire grandi attaccanti come Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang e Ousmane Dembélé, il BVB è abituato a vedere le sue più grandi stelle brillare altrove. Il CEO Hans-Joachim Watzke ha ammesso: "A volte, i giocatori rimangono al Borussia Dortmund per uno, due o tre anni." Tuttavia, dopo il 3-0 sul Copenhagen alla prima giornata, la squadra di Edin Terzić cercherà di mettere in ombra uno dei suoi più grandi ex.

Quando si gioca la fase a gironi di UEFA Champions League? Seconda giornata: 13/14 settembre 2022

Terza giornata: 4/5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

Altri spunti e giornate successive

• Con Cristiano Ronaldo assente dalla fase a gironi, Lionel Messi ha la possibilità di colmare il divario di 15 gol che lo separa dal suo rivale di lunga data nella classifica marcatori di tutti i tempi. Sotto di loro, Lewandowski e Karim Benzema sono rispettivamente a quota 89 e 86 gol.

• Alla terza giornata, Anfield ospiterà il primo doppio confronto tra Liverpool e Rangers che, sorprendentemente, non si sono mai affrontate nelle competizioni UEFA.

• Graham Potter ha sostituito Thomas Tuchel sulla panchina del Chelsea dopo la sconfitta per 1-0 alla prima giornata contro la Dinamo Zagreb. I Blues ospitano il Salisburgo alla seconda giornata prima del doppio confronto con il Milan.