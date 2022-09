Cosa guardare alla seconda giornata di UEFA Champions League mercoledì

La UEFA Champions League prosegue mercoledì con le gare dei Gruppi E, F, G e H.

UEFA.com seleziona alcuni temi caldi in vista delle ultime gare della seconda giornata.

Cambia la tua squadra Fantasy!

13 settembre

Gruppo A: Liverpool - Ajax 2-1

Gruppo B: Porto - Club Brugge 0-4, Leverkusen - Atlético 2-0

Gruppo C: Plzeň - Inter 0-2, Bayern - Barcelona 2-0

Gruppo D: Sporting CP - Tottenham 2-0, Marseille - Frankfurt 0-1

14 settembre

Gruppo A: Rangers - Napoli (riprogrammata)

Gruppo E: AC Milan - Dinamo Zagreb, Chelsea - Salzburg

Gruppo F: Shakhtar - Celtic, Real Madrid - Leipzig

Gruppo G: Man City - Dortmund, Copenhagen - Sevilla

Gruppo H: Juventus - Benfica, Maccabi Haifa - Paris

Cosa guardare

Haaland: tutti gol in Champions League goal

Haaland ritrova il Dortmund a Manchester

A maggio, Erling Haaland ha detto addio ai tifosi del Dortmund trasferendosi al Manchester City dopo 86 gol in 89 partite. Con la doppietta contro il Siviglia alla prima giornata, è arrivato a 12 gol con il City: difficilmente vorrà fermarsi contro i suoi ex compagni di squadra.

Tuttavia, dopo aver visto partire grandi attaccanti come Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang e Ousmane Dembélé, il BVB è abituato a vedere le sue più grandi stelle brillare altrove. Il CEO Hans-Joachim Watzke ha ammesso: "A volte, i giocatori rimangono al Borussia Dortmund per uno, due o tre anni." Tuttavia, dopo il 3-0 sul Copenhagen alla prima giornata, la squadra di Edin Terzić cercherà di mettere in ombra uno dei suoi più grandi ex.

Déjà vu per il Celtic contro Shved?

Il 4-1 dello Shakhtar a Lipsia è stato uno dei risultati più eclatanti della prima giornata. Il Celtic, prossimo avversario della squadra ucraina, avrà certamente notato che due gol sono stati segnati dal suo ex giocatore Marian Shved. Se il 25enne dovesse essere di nuovo protagonista a Varsavia, non sarebbe la prima volta che i Bhoys vengono tormentati da un ex: Harald Brattbakk del Rosenborg ha segnato due gol nel 2001, mentre Henrik Larsen è andato a segno con il Barcellona tre anni dopo. L'undici di Glasgow non è riuscito a superare il girone in entrambe le occasioni.

L'allenatore dello Shakhtar, Igor Jovićević, ha parlato di Shved e delle sue opzioni offensive dopo lo straordinario successo a Lipsia. "Lo conosco da molto tempo: ha esordito con me al Karpaty sette anni fa e lo ricordo esattamente com'è oggi. È diventato più aggressivo e motivato. Lui e Mudryk sono le due nostre punte di diamante. È una priorità avere due giocatori per ruolo e abbiamo Petriak e anche Zubkov. Per me è un lusso".

Quando si gioca la fase a gironi di UEFA Champions League? Seconda giornata: 13/14 settembre 2022

Terza giornata: 4/5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

Altri spunti e giornate successive

• Con Cristiano Ronaldo assente dalla fase a gironi, Lionel Messi ha la possibilità di colmare il divario di 15 gol che lo separa dal suo rivale di lunga data nella classifica marcatori di tutti i tempi. Sotto di loro, Lewandowski e Karim Benzema sono rispettivamente a quota 89 e 86 gol.

• Alla terza giornata, Anfield ospiterà il primo doppio confronto tra Liverpool e Rangers che, sorprendentemente, non si sono mai affrontate nelle competizioni UEFA.

• Graham Potter ha sostituito Thomas Tuchel sulla panchina del Chelsea dopo la sconfitta per 1-0 alla prima giornata contro la Dinamo Zagreb. I Blues ospitano il Salisburgo alla seconda giornata prima del doppio confronto con il Milan.