Seconda giornata di Champions League: anteprima partita per partita

Non c'è tregua nel calendario della fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23: ecco l'anteprima di tutte le partite della seconda giornata.

Gioca a Predictor Champions League

Martedì 13 settembre

"Inter, che incubo!" ha titolato in prima pagina la Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta per 2-0 in casa contro il Bayern nella gara d'esordio del Gruppo C. Con il Barcellona in visita a San Siro alla terza giornata, la trasferta di martedì a Plzeň assume un peso ancora maggiore. La squadra ceca è stata battuta pesantemente al Camp Nou nella partita di apertura ma è più ostica in casa, come ha scoperto la Roma nell'ultima gara disputata allo Stadion města Plzně nella fase a gironi di Champions League.

Lo sapevi?

Il Plzeň è arrivato terzo in tutte e tre le precedenti partecipazioni alla fase a gironi (2011/12, 2013/14 e 2018/19)

Highlights: Tottenham - Marseille 2-0

Hai scelto la tua squadra Fantasy?

Entrambe le squadre vogliono rimanere in serie positiva dopo le rispettive vittorie alla prima giornata contro Francoforte e Marsiglia. Lo Sporting ha alzato l'asticella la scorsa stagione raggiungendo la fase a eliminazione diretta per la prima volta dopo 13 anni, mentre il Tottenham ha superato il girone in tre delle cinque partecipazioni precedenti alla Champions League.

Lo sapevi?

Marcus Edwards, nato a Enfield, è cresciuto nel vivaio del Tottenham ma non ha collezionato presenze in Premier League, passando al Vítoria de Guimarães nel 2019. A gennaio 2022 è approdato allo Sporting dopo 20 gol in 96 partite in Portogallo.

Highlights: Ajax - Rangers 4-0

Battuto in finale la scorsa stagione, il Liverpool ha giocato una delle sue gare peggiori con Jürgen Klopp a Napoli alla prima giornata. Il tecnico tedesco ha poi ammesso che i Reds devono "reinventarsi" dopo un inizio deludente in tutte le competizioni. L'Ajax, invece, è alle stelle dopo l'imponente vittoria contro i Rangers, finalisti in Europa League 2021/22. Con Klopp e i suoi giocatori in cerca di risposte, per la squadra olandese potrebbe essere l'occasione perfetta per visitare Anfield.

Lo sapevi?

Le due squadre erano nello stesso girone nel 2020/21. I Reds hanno vinto per 1-0 entrambi gli incontri: ad Amsterdam è stato decisivo un autogol di Nicolás Tagliafico, mentre ad Anfield ha fatto la differenza la rete di Curtis Jones.

Highlights: Napoli - Liverpool 4-1

Dopo le sconfitte consecutive per 4-0 contro Celtic e Ajax, i tifosi dei Rangers hanno ragione a temere la visita del Napoli, che ha travolto con facilità il Liverpool nella prima gara della competizione. Primi ospiti ad Ibrox nella fase a gironi dal 2010, i partenopei non sottovaluteranno una squadra incitata da un pubblico particolarmente caloroso ma sanno che tre punti possono essere più che preziosi nel Gruppo A.

Lo sapevi?

Wayne Rooney è stato l'ultimo giocatore a segnare un gol nella fase a gironi di Champions League ad Ibrox: il suo rigore a novembre 2010 ha regalato al Manchester United una sofferta vittoria per 1-0.

Highlights: Club Brugge - Leverkusen 1-0

Il Porto ha avuto la sfortuna di lasciare Madrid a mani vuote alla prima giornata dopo la rocambolesca sconfitta per 2-1 contro l'Atlético, risultato che l'allenatore Sérgio Conceição ha descritto come "fuorviante". La vittoria sul Club Brugge, il cui unico successo in terra portoghese è arrivato contro lo Sporting Braga in UEFA Europa League 2011/12, sarebbe il tonico perfetto per Conceição e i suoi giocatori. I campioni del Belgio hanno battuto il Leverkusen 1-0 nella gara d'esordio, ma il tecnico Carl Hoefkens ha detto che la squadra avrà bisogno di "più concentrazione" per poter raggiungere la fase a eliminazione diretta per la prima volta.

Lo sapevi?

Il Porto ha vinto entrambi gli incontri con il Club Brugge nella fase a gironi 2016/17, trionfando 2-1 in Belgio e 1-0 all'Estádio do Dragão.

Highlights: Atlético - Porto 2-1

Il settimo confronto tra le due squadre in Champions League nelle ultime nove stagioni sarà cruciale per determinare le rispettive sorti nel Gruppo B. Il Leverkusen ha subito una sconfitta di misura a Bruges alla prima giornata ma sembra capace di rimediare. Il Leverkusen ha battuto l'Atleti due volte su tre alla BayArena, anche se la squadra di Diego Simeone ha trionfato 4-2 all'andata degli ottavi del 2016/17.

Lo sapevi?

L'Atleti ha raggiunto la fase a eliminazione diretta otto volte nelle ultime nove edizioni, non riuscendoci solo nel 2017/18.

Highlights: Barcelona - Plzeň 5-1

Robert Lewandowski torna alla Fußball Arena München fresco di tripletta nel 5-1 del Barcellona sul Viktoria Plzeň. I campioni della Bundesliga hanno vinto gli ultimi quattro incontri con i blaugrana segnando 17 gol, di cui quattro con Lewandowski: il polacco sarà decisivo sul fronte opposto in questa sfida tra due dei club più titolati d'Europa ? La squadra di Julian Nagelsmann, che alla prima giornata ha battuto l'Inter, potrebbe avere qualcosa da dire in proposito.

Lo sapevi?

Il Bayern è imbattuto in casa contro il Barcellona nelle competizioni europee, con quattro vittorie e due pareggi.

Highlights: Frankfurt - Sporting CP 0-3

La sconfitta casalinga per 3-0 alla prima giornata contro lo Sporting non ha smorzato l'entusiasmo dei tifosi del Francoforte, che partecipa per la prima volta alla competizione. La formazione tedesca cercherà di ispirarsi all'ultima trasferta a Marsiglia in Europa League 2018/19, quando ha vinto 2-1 e ha poi raggiunto le semifinali. Per quanto riguarda i padroni di casa, la sconfitta per 2-0 sul campo del Tottenham nella prima partita del Gruppo D rende questo appuntamento imperdibile anche per loro.

Lo sapevi?

Il Francoforte di Oliver Glasner ha vinto cinque trasferte su sei la scorsa stagione, quando ha vinto l'Europa League: tra queste c'è stato il ragguardevole 3-2 sul Barcellona al Camp Nou.

Highlights: Dinamo Zagreb - Chelsea 1-0

Mercoledì 14 settembre

Sulla carta, i campioni d'Italia hanno poco da temere contro la Dinamo Zagabria, perché hanno vinto tutti e quattro i precedenti (con due 3-1 a San Siro). Tuttavia, la squadra di Ante Čačić ha battuto a sorpresa il Chelsea alla prima giornata con un gol di Mislav Oršić e Thomas Tuchel è stato esonerato la mattina dopo.

Lo sapevi?

Le tre gare giocate dalla Dinamo a San Siro (due contro il Milan e una contro l'Atalanta) si sono concluse con una sconfitta con due gol di scarto.

Scarica l'app della Champions League!

Highlights: Leipzig 1-4 Shakhtar Donetsk

"Follia! Shock! Fantastico!" ha titolato Football24.ua dopo la vittoria per 4-1 dello Shakhtar a Lipsia, risultato che ha cambiato le prospettive nel Gruppo F. Sull'altro fronte, l'allenatore Ange Postecoglou ha promesso di premiare i tifosi del Celtic nonostante la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Real Madrid, ma gli Hoops dovranno rimboccarsi le maniche per tornare in corsa alla seconda giornata: le ultime due trasferte contro lo Shakhtar, infatti, si sono concluse con una sconfitta per 3-0 nel 2004 e 2-0 nel 2007.

Lo sapevi?

In questa edizione, lo Shakhtar giocherà le partite casalinghe a Varsavia; l'unico suo precedente nella capitale polacca in una competizione UEFA è stato il 3-2 sul Legia al terzo turno preliminare di Champions League 2006/07.

Highlights: Salzburg - Milan 1-1

La sconfitta in casa della Dinamo Zagabria alla prima giornata ha segnato la fine per Thomas Tuchel, che ha portato il Chelsea al trionfo in Champions League 2020/21. I Blues sperano di ritrovare la serenità in tempo per il primo incontro in assoluto con il Salisburgo, molto incoraggiato dall'1-1 contro il Milan. Secondo il marcatore Noah Okafor, la sua squadra "può fare sorprese nel girone". È questo il suo momento?

Lo sapevi?

Il Salisburgo ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale di Champions League la scorsa stagione ma non ha mai vinto in trasferta (P1 S3).

Highlights: Celtic - Real Madrid 0-3

"Nel primo tempo potevamo giocare meglio, ma il secondo è stato perfetto", ha detto Carlo Ancelotti dopo il 3-0 in casa del Celtic, risultato che ha preparato bene le Merengues per la prima sfida contro il Lipsia. Sul fronte opposto, invece, Domenico Tedesco è stato esonerato dopo la sconvolgente sconfitta casalinga contro lo Shakhtar. "Abbiamo dominato, ma abbiamo sbagliato spesso l'ultimo passaggio e subito un brutto gol", ha detto il centrocampista Konrad Laimer. La squadra non potrà permettersi errori simili in Spagna.

Lo sapevi?

Nella prima partita casalinga della scorsa stagione, il Real Madrid ha subito la sorprendente sconfitta per 2-1 contro i campioni di Moldavia dello Sheriff.

Haaland: tutti i gol in Champions League goal

Pochi dubitavano che Erling Haaland avrebbe segnato tanto dopo il trasferimento dal Dortmund al City quest'estate. Il norvegese ha aperto i conti nella fase a gironi con due contro il Siviglia. "Sa sempre dove si trova la porta", ha osservato Pep Guardiola. I tifosi del BVB lo sanno bene, perché l'attaccante ha segnato 86 gol in 89 partite in due stagioni e mezzo.

Lo sapevi?

Le squadre si sono affrontate ai quarti di Champions League nel 2020/21 e il City di Guardiola ha vinto 2-1 in casa e in trasferta.

Guarda tutti gol del Siviglia nella scorsa Champions League

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta alla prima giornata. Il Copenaghen è stato schiacciato dal Dortmund, mentre il Siviglia si è arreso 4-0 in casa contro il City. L'allenatore Jess Thorup spera solo che questa fase a gironi insegni qualcosa di utile al Copenaghen. "La parola giusta è imparare", ha detto. "Questo è il livello al quale vogliamo misurarci, individualmente e come squadra. Dobbiamo imparare più in fretta".

Lo sapevi?

Nell'ultima fase a gironi di Champions League (2016/17), il Copenaghen non ha subito gol in casa (V1 P2).

Highlights: Benfica - M. Haifa 2-0

"I ragazzi hanno avuto un grande spirito", ha detto Massimiliano Allegri dopo la sconfitta per 2-1 della Juventus a Parigi. Anche sui giornali italiani ci sono state poche recriminazioni, con un risultato più positivo previsto per l'arrivo del Benfica a Torino. Tuttavia, il momento sembra propizio per Roger Schmidt e la sua squadra. La vittoria per 2-0 contro il Maccabi Haifa alla prima giornata è stata la decima consecutiva e il difensore Álex Grimaldo sembra ottimista per la trasferta in Italia: "Sappiamo che il girone è difficile, ma in questa stagione siamo messi bene".

Lo sapevi?

Le squadre si sono affrontate solo una volta in questa competizione e il Benfica ha battuto la Juve con un 3-0 complessivo nelle semifinali di Coppa dei Campioni 1967/68.

Highlights: Paris - Juventus 2-1

Al primo turno di Coppa delle Coppe UEFA 1998/99, il Maccabi Haifa ha eliminato il Paris allenato da Alain Giresse vincendo 3-2 in Israele dopo l'1-1 al Parc des Princes. Il risultato sembra improbabile 24 anni dopo, tanto che anche la Juventus si è arresa 2-1 a Parigi alla prima giornata. Tuttavia, l'attaccante francofono dell'Haifa, Frantzdy Pierrot, non è intimidito. "Meritiamo di essere qui", ha detto il giocatore haitiano. "Qualunque sia l'avversario, la nostra mentalità è quella di giocare al meglio".

Lo sapevi?

Il Paris ha giocato in Israele di recente, battendo 4-0 il Nantes in Supercoppa francese a Tel Aviv il 31 luglio. A segno Lionel Messi (2), Neymar e Sergio Ramos.