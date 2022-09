Semifinali di UEFA Futsal EURO Under 19 2022: Spagna e Portogallo in finale

Spagna e Portogallo si qualificano per la finale di sabato del Campionato Europeo Under 19 di Futsal dopo i rispettivi successi in semifinale.

Il Portogallo sconfigge 4-1 l'Ucraina, mentre la Spagna ha bisogno dei supplementari per superare 5-2 la Polonia.

Partite a eliminazione diretta Giovedì:

Semifinali

Portogallo - Ucraina 4-1

Spagna - Polonia Sabato:

Finale

Spagna / Polonia - Portogallo / Ucraina (19:00 CET)

Il Portogallo è stato sconfitto ai rigori dalla Croazia nelle semifinali del 2019, ma questa volta esce vittorioso dalla sfida con l'Ucraina e grazie al successo per 4-1 si qualifica per la finale di sabato.

I portoghesi indirizzano la partita dopo solo due minuti grazie alla rete di Diogo Santos, seguita dal raddoppio di Tiago Velho prima dell'intervallo. Nella ripresa arrivano le reti di Simão e Kutchy, con Skybchyk che realizza la rete della bandiera dell'Ucraina.

La statistica: Il numero di gol del Portogallo per questa edizione, qualificazioni comprese, è salito a 43.

La Spagna ha bisogno dei supplementari per avere la meglio della Polonia e conquistare un posto in finale. Gli spagnoli vanno sotto nel primo tempo per la rete di Sendlewski, ma ribaltano il risultato a inizio ripresa con i gol di Álex García e Adrián Rivera.

La Polonia pareggia con Turkowyd portando la gara ai tempi supplementari, dove la Spagna si impone grazie alla doppietta di Nicolás intervallata dalla rete di Carrasco.

La statistica: La Spagna ha già segnato 27 gol in questa fase finale, 3 in più rispetto alla vittoriosa edizione del 2019 a Riga.