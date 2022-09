Riepilogo Europa League: la Lazio cala il poker, cadono Roma e United

È iniziata la fase a gironi di UEFA Europa League 2022/23 con la prima giornata che ha regalato gol e spettacolo. Vince la Lazio per 4-2 all'Olimpico mentre la Roma perde di misura in casa del Ludogorets. Sconfitta inaspettata per il Manchester United all'Old Trafford.

UEFA.com passa in rassegna tutte le partite di giovedì sera.

Brais Méndez (Real Sociedad) in gol su rigore all'Old Trafford UEFA via Getty Images

La partenza della Roma, detentrice della UEFA Europa Conference League, nella fase a gironi della UEFA Europa League 2022/23 non è quella attesa: i Giallorossi, impegnati sul campo del Ludogorets, escono infatti sconfitti 2-1.

La Lazio va sul 4-0 contro il Feyenoord grazie a una grande prestazione condita dai gol di Luis Alberto, Felipe Anderson e alla doppietta di Matías Vecino, ma si fa rimontare due gol dagli olandesi sul finale con la doppietta di Gimenez.

Matìas Vecino ha fatto due gol e un assist Getty Images

Gli inglesi partono forte ma non riescono a sbloccare il risultato che resta sullo 0-0 nel primo tempo. Nella ripresa gli spagnoli passano in vantaggio con un rigore di Mendez. Lo United prova l'assalto ma non riesce a sbloccare il risultato perdendo inaspettatamente all'Old Trafford.

L'esordiente Marquinhos dopo il suo primo gol con l'Arsenal AFP via Getty Images

L'Arsenal passa in vantaggio con Marquinhos ma viene recuperato allo scadere del primo tempo da un rigore di Mirlind Kryeziu. Verso l'ora di gioco i Gunners segnano il gol vittoria con Eddie Nketiah.

Michy Batshuayi dopo il gol della vittoria all'esordio col Fenerbahçe AFP via Getty Images

I padroni di casa sbloccano il risultato con Gustavo Henrique al 35', ma la Dynamo pareggia al 63' con Viktor Tsygankov. Quando la partita sembrava destinata al pari, i turchi segnano il gol vittoria con Michy Batshuayi.

L'esultanza del PSV per il pareggio di Cody Gakpo contro il Bodø/Glimt ANP/AFP via Getty Images

Nella prima giornata il PSV si divide la posta in gioco col Bodø/Glimt. Gli ospiti segnano l'1-0 con Albert Grønbæk al 44', ma verso l'ora di gioco gli olandesi realizzano il gol del definitivo 1-1 con Cody Gakpo dopo un bel colpo di tacco a smarcare di Anwar El Ghazi.

Il meglio delle altre partite

• Senne Lynen ha segnato l'unico gol della sfida che ha visto vincere a sorpresa gli esordienti del St Gilloise contro i tedeschi dell'Union Berlin.

• Il Ferencváros ha vinto 3-2 contro il Trabzonspor nonostante l'inferiorità numerica dopo soli 16 minuti.

Tutti i risultati della prima giornata

Gruppo A: Zürich - Arsenal 1-2, PSV Eindhoven - Bodø/Glimt 1-1

Gruppo B: AEK Larnaca - Rennes 1-2, Fenerbahçe - Dynamo Kyiv 2-1

Gruppo C: Ludogorets - Roma 2-1, HJK Helsinki - Real Betis 0-2

Gruppo D: Malmö - Braga 0-2, Union Berlin - St Gilloise 0-1

Gruppo E: Man United - Real Sociedad 0-1, Omonoia - Sheriff 0-3

Gruppo F: Lazio - Feyenoord 4-2, Sturm Graz - Midtjylland 1-0

Gruppo G: Freiburg - Qarabağ 2-1, Nantes - Olympiacos 2-1

Gruppo H: Crvena zvezda - Monaco 0-1, Ferencváros - Trabzonspor 3-2

Tutte le partite della seconda giornata (15 settembre)

Gruppo A: Arsenal - PSV Eindhoven (21:00), Bodø/Glimt - Zürich (21:00)

Gruppo B: Dynamo Kyiv - AEK Larnaca (21:00), Rennes - Fenerbahçe (21:00)

Gruppo C: Real Betis - Ludogorets (21:00), Roma - HJK Helsinki (21:00)

Gruppo D: St Gilloise - Malmö (21:00), Braga - Union Berlin (21:00)

Gruppo E: Real Sociedad - Omonoia (18:45), Sheriff - Man United (18:45)

Gruppo F: Midtjylland - Lazio (18:45), Feyenoord - Sturm Graz (18:45)

Gruppo G: Olympiacos - Freiburg (18:45), Qarabağ - Nantes (18:45)

Gruppo H: Trabzonspor - Crvena zvezda (18:45), Monaco - Ferencváros (18:45)