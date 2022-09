Fiorentina - RFS 1-1, Barák non basta

La Fiorentina inizia il suo cammino in UEFA Europa Conference League con un pareggio interno contro l'RFS Riga. Antonín Barák porta in vantaggio i padroni di casa ma Andrej Ilić risponde per la squadre lettone.

Vincenzo Italiano fa ruotare i suoi giocatori. Luca Ranieri rimpiazza l'infortunato Nikola Milenković, mentre Barák trova spazio a centrocampo insieme a Giacomo Bonaventura e Sofyan Amrabat. Davanti il tridente è formato da Christian Kouamé, Arthur Cabral e Jonathan Ikoné.

La Fiorentina prende subito in mano il pallino del gioco ma la squadra lettone si chiude bene e cerca di ripartire appena può. Emerson Santana scappa via in contropiede ma calcia malamente a lato. Sul ribaltamento di fronte la Fiorentina va vicinissima al gol. Barák gestisce bene il pallone e lascia partire un bel tiro che manda il pallone a stamparsi sul palo.

Primo tempo senza gol Getty Images

La Fiorentina fatica a trovare spazi, ma va due volte vicina al vantaggio con Cabral a metà primo tempo. Pāvels Šteinbors gli nega però la gioia del gol con due grandi interventi. Lo show del portiere ospite continua, interventi decisivi ancora su Cabral e poi su Barák.

La Fiorentina sembra poter passare da un momento all'altro ma nel finale di prima frazione rischia due volte di andare sotto. Andrej Ilić, però, spreca due volte a tu per tu con Pierluigi Gollini.

Gol classici della Fiorentina

Italiano getta nella mischia Riccardo Sottil al posto di Kouamé e Luka Jović per Cabral ma è Barák a sbloccare il risultato girando in rete con il sinistro il cross di capitan Biraghi. Primo gol in maglia viola per il centrocampista ceco.

La Fiorentina sembra accontentarsi di gestire il possesso anche se Ikoné si divora il pallone del raddoppio. Errori che nel calcio spesso vengono puniti. E così è. Pallone filtrante di Kevin Frisenbichler per Ilić che si rifà degli errori del primo tempo e beffa Gollini. La Viola va vicino al gol nel finale, ma finisce in parità.