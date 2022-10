Classifica marcatori Champions League 2022/23: Mohamed Salah agguanta Mbappé

Con un gol contro l'Ajax, Mohamed Salah raggiunge Kylian Mbappé in vetta alla classifica marcatori di UEFA Champions League a quota sei.

Erling Haaland, Robert Lewandowski e Salah erano a pari merito con cinque gol dopo la quarta giornata, ma Mbappé ne ha segnati due nel 7-2 di martedì tra Paris e Maccabi Haifa e Salah ha aperto le marcature nel 3-0 di mercoledì contro l'Ajax.

Classifica marcatori di Champions League 2022/23 6 Kylian Mbappé (Paris)

6 Mohamed Salah (Liverpool)

5 Erling Haaland (Man City)

5 Robert Lewandowski (Barcelona)4 Jude Bellingham (Dortmund)

4 Lionel Messi (Paris)

4 Giacomo Raspadori (Napoli)

4 Leroy Sané (Bayern)

4 Giovanni Simeone (Napoli)

4 Mehdi Taremi (Porto)

Haaland era volato in testa con la doppietta contro il Copenaghen alla terza giornata, ma ha saltato la quarta ed è stato superato da Lewandowski, autore di due gol per il Barcellona contro l'Inter. Nel frattempo, Salah ha segnato tre gol contro i Rangers e ha firmato la tripletta più veloce nella storia della competizione in soli sei minuti e 12 secondi.

Statistiche Champions League 2022/23

Classifica assist in Champions League 2022/23

4 João Cancelo (Man City)

4 Diogo Jota (Liverpool)

3 Ángel Di María (Juventus)3 Serge Gnabry (Bayern)

3 Leon Goretzka (Bayern)

3 Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

3 Lionel Messi (Paris)

3 Neymar (Paris)

3 André Silva (Leipzig)

3 André-Frank Zambo Anguissa (Napoli)



Classifica gol+assist in Champions League 2022/23

8 Kylian Mbappé (Paris)

7 Lionel Messi (Paris)

6 Leroy Sané (Bayern)

Triplette in Champions League 2022/23

Robert Lewandowski (Barcelona - Plzeň 5-1), 07/09/22

Mohamed Salah (Rangers - Liverpool 1-7), 12/10/22

I capocannonieri di sempre in Champions League

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

