Salisburgo-Milan 1-1: Saelemaekers riprende il Salisburgo

Inizia con un pareggio in rimonta il cammino del Milan in UEFA Champions League. In Austria, i campioni d'Italia vanno sotto contro il Salisburgo a segno con lo scatenato Noah Okafor, ma i Rossoneri di Stefano Pioli trovano il pareggio nel finale del primo tempo con Alexis Saelemaekers e sfiorano il successo nel recupero, con Rafael Leão che colpisce il palo.



Il primo acuto della gara è del Milan, ma Olivier Giroud - terminale offensivo della squadra di Pioli - approfitta solo a metà della sbavatura di Strahinja Pavlović, calciando da posizione defilata e trovando pronto alla parata lo svizzero Philipp Köhn.

Il talento svizzero del Salisburgo, Noah Okafor, esulta dopo aver momentaneamente portato in vantaggio la squadra austriaca contro il Milan AFP via Getty Images

La squadra austriaca è dinamica e veloce e al minuto numero 28 riesce a trovare il vantaggio. L'algerino Ismaël Bennacer perde il pallone, il brasiliano Fernando riesce a trovare l'assist per Okafor, che supera prima Pierre Kalulu e poi Mike Maignan con un tunnel: il gol dello svizzero ex Basilea fa impazzire i tifosi di casa. I campioni d'Italia accusano il colpo, ma prima dell'intervallo riescono a trovare la rete del pareggio. L'ispiratore è Leão, che serve al belga Saelemaekers l'assist per l'1-1.



Trascinata da Okafor, la squadra di Matthias Jaissle parte forte nella ripresa. Fernando "spara" incredibilmente alto a tu per tu con Maignan, che poi è bravo a opporsi con il pugno alla conclusione di Nicolas Seiwald. In mezzo c'è la risposta di Tommaso Pobega, entrato dalla panchina, ma il sinistro dell'ex centrocampista di Spezia e Torino non inquadra lo specchio della porta avversaria.

Pioli si affida anche a Divock Origi e Brahim Díaz, i due nuovi entrati confezionano una bella giocata ma Köhn riesce ad anticipare l'attaccante scuola Real Madrid. Un'altra conclusione dello sloveno Benjamin Šeško mette i brividi alla retroguardia del Milan, ma l'1-1 non si schioda più malgrado un clamoroso palo di Leão - con un tiro a giro deviato - a una manciata di secondi dalla fine: il cammino dei Rossoneri inizia con un pareggio, mercoledì 14 settembre sarà sfida a San Siro contro la Dinamo Zagabria, a sorpresa in testa al girone.