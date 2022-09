Confermate le rose della fase a gironi di UEFA Europa Conference League

Le 32 squadre della fase a gironi della UEFA Europa League hanno presentato le liste dei giocatori in vista della prima giornata di giovedì. Leggi il regolamento della competizione per le regole sulle liste dei giocatori.

Clicca sui link per vedere le rose complete di ogni squadra. (*indica i giocatori della Lista B).

Scarica l'app Europa!

Gruppo A

Fiorentina

Hearts

İstanbul Başakşehir

RFS

Gruppo B

Anderlecht

FCSB

Silkeborg

West Ham

Gruppo C

Austria Wien

Hapoel Beer-Sheva

Lech Poznań

Villarreal

Gruppo D

Köln

Nice

Partizan

Slovácko

Gruppo E

Apollon Limassol

AZ Alkmaar

Dnipro-1

Vaduz

Gruppo F

Djurgården

Gent

Molde

Shamrock Rovers

Gruppo G

Ballkani

CFR Cluj

Sivasspor

Slavia Praha

Gruppo H

Basel

Pyunik

Slovan Bratislava

Žalgiris Vilnius

Cosa sono queste liste?

Ogni club deve presentare due liste di giocatori, includendo dettagli come numero di maglia, data di nascita e nazionalità. La lista A, composta da un massimo di 25 giocatori, deve essere presentata alla federazione di appartenenza per essere verificata, convalidata e inoltrata alla UEFA entro le 24:00 CET di venerdì 2 settembre.

La stessa procedura si applica alla Lista B, per i giocatori nati dopo il 2000 che sono stati in forza a un club per due o tre anni (i dettagli completi sono disponibili qui). Le liste devono essere presentate entro le 24:00 CET del giorno che precede ogni giornata di gara.

I club possono fare qualche modifica alla squadra durante la stagione?

Sì... ma se arrivano alla fase a eliminazione diretta. Prima degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, entro le 24:00 CET del 2 febbraio, i club possono iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori. Rimane comunque inalterato il limite di 25 calciatori.

Il calendario della Europa Conference League