Europa League: risultati e posizione in campionato delle contendenti

Alla fase a gironi di UEFA Europa League partecipano 32 squadre. In questo articolo presentato da Swissquote, UEFA.com riepiloga gli ultimi risultati a livello nazionale di tutte le contendenti.

GRUPPO A

Ultimi risultati: VVSVVV (tutte le competizioni, dalla più recente)

Ultimo risultato: Bentford - Arsenal 0-3, 18/09, Premier League Inglese

Situazione attuale: 1° in Premier League 

Ultimi risultati: VVPSVV

Ultimo risultato: PSV - Feyenoord 4-3, 18/09, Eredivisie

Situazione attuale: 1° in Eredivisie

Ultimi risultati: PVSPSV

Ultimo risultato: Bodø/Glimt - Haugesund 1-1, 18/09, Premier Division norvegese

Situazione attuale: 4° in Premier Division

Ultimi risultati: SSSSSS

Ultimo risultato: Lausanne - Zürich 3-2 (dts), 18/09, Coppa di Svizzera

Situazione attuale: 9° in Super League

GRUPPO B

Ultimi risultati: VSSSSS

Risultato più recente: Dynamo Kyiv - AEK Larnaca 0-1, 15/09, UEFA Europa League

Situazione attuale: 11° in Premier League ucraina

Ultimi risultati: PPVVPV

Ultimo risultato: Marseille - Rennes 1-1, 18/09, Ligue 1 francese

Situazione attuale: 8° in Ligue 1 francese

Ultimi risultati: VPVVSV

Ultimo risultato: Fenerbahçe - Alanyaspor 5-0, 88/09, Super League turca

Situazione attuale: 6° in Super League turca

Ultimi risultati: SVVSSP

Ultimo risultato: Pafos - AEK Larnaca 1-0, 18/09, First Division cipriota

Situazione attuale: 9° in First Division cipriota

GRUPPO C

Ultimi risultati: SVVSSV

Ultimo risultato: Roma - Atalanta 0-1, 18/09, Serie A

Situazione attuale: 5ª in Serie A

Ultimi risultati: PSVVVP

Ultimo risultato: Ludogorets - Arda 1-1, 18/09, A League

Situazione attuale: 1° in A League

Ultimi risultati: VVVVSV

Prossima partita: Real Betis - Girona 2-1, 18/09, Liga

Situazione attuale: 3° in Liga

Ultimi risultati: VSVSVV

Ultimo risultato: HJK - SJK 2-1, 18/09, First Division finlandese

Situazione attuale: 1° in First Division finlandese

GRUPPO D

Ultimi risultati: VVVVVV

Ultimo risultato: Braga - Vizela 2-0, 18/09, Liga portoghese

Situazione attuale: 2° in Liga

Ultimi risultati: VSVSSV

Ultimo risultato: Helsingborg - Malmö 1-2, 18/09, First Division svedese

Situazione attuale: 4° in First Division

Ultimi risultati: VSVSPV

Ultimo risultato: Union Berlin - Wolfsburg 2-0, 18/09, Bundesliga

Situazione attuale: 1° in Bundesliga

Ultimi risultati: VVSVVS

Prossima partita: Eupen - St Gilloise 1-2, 18/09, First League belga

Situazione attuale: 6° in First League belga

GRUPPO E

Ultimi risultati: VSVVVV

Risultato più recente: Sheriff - Man United 0-2, 15/09, Europa League

Situazione attuale: 5° in Premier League

Ultimi risultati: VVSVPV

Ultimo risultato: Real Sociedad - Espanyol 2-1, 18/09, Liga

Situazione attuale: 8ª in Liga

Ultimi risultati: PSVVVP

Ultimo risultato: Sheriff - Zimbru 0-0, 18/09, First Division moldava

Situazione attuale: 1° in First Division moldava

Ultimi risultati: VSSSVS

Ultimo risultato: Omonoia - Paralimni 4-0, 18/09, First Division cipriota

Situazione attuale: 8° in First Division

GRUPPO F

Ultimi risultati: VSVVSP

Ultimo risultato: Cremonese - Lazio 0-4, 18/09, Serie A

Situazione attuale: 4ª in Serie A

Ultimi risultati: SVVSVV

Ultimo risultato: PSV - Feyenoord 4-3, 18/09, Eredivisie

Situazione attuale: 4° in Eredivisie

Ultimi risultati: VVPSSV

Ultimo risultato: Midtjylland - Copenhagen 2-1, 18/09, Super League danese

Situazione attuale: 7° in Super League danese

Ultimi risultati: VSVVPV

Ultimo risultato: Sturm - Austria Lustenau 2-0, 18/09, Bundesliga austriaca

Situazione attuale: 3° in Bundesliga

GRUPPO G

Ultimi risultati: SSPSVP

Ultimo risultato: Aris - Olympiacos 2-1, 18/09, Super League greca

Situazione attuale: 5° in Super League

Ultimi risultati: VVVSVV

Ultimo risultato: PFC Zire Qarabağ 1-7, 18/09, Premier League azera

Situazione attuale: 1° in Premier League azera

Ultimi risultati: PVPVVV

Ultimo risultato: Hoffenheim - Freiburg 0-0, 18/09, Bundesliga

Situazione attuale: 3° in Bundesliga

Ultimi risultati: PSSVSP

Ultimo risultato: Nantes - Lens 0-0, 11/09, Ligue 1

Situazione attuale: 15° in Ligue 1

GRUPPO H

Ultimi risultati: VSVSPP

Ultimo risultato: Crvena zvezda - Napredak 1-0, 18/09, Super League serba

Situazione attuale: 1° in Super League serba

Ultimi risultati: VSVVVS

Ultimo risultato: Reims - Monaco 0-3, 18/09, Ligue 1

Situazione attuale: 5° in Ligue 1

Ultimi risultati: VVVVVV

Ultimo risultato: Bicske - Ferencváros 0-2, 18/09, First League ungherese

Situazione attuale: 1° in First League ungherese

Ultimi risultati: VVSVPPS

Ultimo risultato: Trabzonspor - Gaziantep 3-2, 18/09, Super League turca

Situazione attuale: 7° in Super League turca